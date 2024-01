Bellingham devient le joueur le plus cher du monde

Jude Bellingham est en tête du classement des valeurs de transfert dans le monde du football

Jude Bellingham est en tête du classement des valeurs de transfert dans le monde du football suite à ses débuts époustouflants au Real Madrid, le milieu de terrain valant désormais 268 millions d'euros.

L'international anglais a rejoint l'Espagne à l'été 2023 lorsque les Blancos ont accepté de se séparer d'un montant de 103 millions de dollars (89 millions de livres sterling/112 millions de dollars). Depuis son départ du Borussia Dortmund, le joueur de 20 ans a atteint un niveau de jeu encore plus élevé, avec 17 buts inscrits en 22 apparitions.

Bellingham a également remporté le prestigieux trophée Kopa et le prix Golden Boy, et beaucoup le considèrent comme un futur Ballon d'Or. L'Observatoire du football du CIES considère la star des Trois Lions comme le joueur le plus précieux de la planète.

L'attaquant prolifique de Manchester City, Erling Haaland, occupe la deuxième place de cette liste, sa valeur ayant atteint 251 millions d'euros (216 millions de livres sterling / 274 millions de dollars) grâce au triplé qu'il a réalisé la saison dernière. Le coéquipier de Bellingham à Santiago Bernabeu, Vinicius Junior, est troisième avec 250 millions d'euros (215 millions de livres sterling / 273 millions de dollars).

Une autre star des Blancos, l'international brésilien Rodrygo, et l'ailier d'Arsenal Bukayo Saka complètent le top 5 avec respectivement 248 millions d'euros (214 millions de livres sterling / 271 millions de dollars) et 223 millions d'euros (193 millions de livres sterling / 243 millions de dollars). Phil Foden, Gavi, Julian Alvarez, Jamal Musiala et Martin Odegaard figurent également dans le top 10, qui comprend cinq stars de Premier League, quatre de la Liga et une de la Bundesliga.