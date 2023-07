Bellingham déjà comparé à Zidane !

Jude Bellingham a pris le numéro 5 parce qu'il admirait Zinedine Zidane, auquel il est comparé.

L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a décidé de bousculer les choses à Valdebebas cet été, en essayant une nouvelle formation, et si l'on en croit les premiers matches amicaux de pré-saison, cela fonctionne. Ce nouveau système 4-4-2 en losange est centré sur la recrue vedette Jude Bellingham, qui joue à la pointe du losange, et Marca souligne qu'il a des antécédents avec des joueurs similaires.

Ancelotti a déjà admis avoir commis des erreurs lorsqu'il entraînait Parme, entre 1996 et 1998, en n'utilisant pas correctement Roberto Baggio.

"Quand j'ai commencé à entraîner, j'avais une idée claire et je ne me suis pas adapté aux joueurs que j'avais. J'ai vécu une expérience à Parme, où Baggio voulait jouer derrière l'attaquant et je n'ai pas changé le système. Il est allé dans une autre équipe. Et j'ai fait une erreur".

"A la Juventus, avec Zidane, j'ai commencé à comprendre qu'il valait mieux s'adapter aux joueurs. Les joueurs doivent se sentir à l'aise dans le système dans lequel ils évoluent".

Il semble que Bellingham se sente très à l'aise dans son nouveau rôle. Il a pris le numéro 5 parce qu'il admirait Zinedine Zidane, mais certaines séquences qu'il a mises en place rappellent aussi le Français.

Alors que Zidane avait tendance à évoluer à gauche dans un rôle hybride à Santiago Bernabeu, il a souvent été utilisé comme numéro 10 avec la France, avec beaucoup d'efficacité, et il a toujours fait preuve d'un sens aigu du but. Bellingham semble suivre ses traces, et pas seulement par le numéro et le maillot qu'il porte.