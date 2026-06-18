Bellingham, d'un ton assuré : « J'ai montré aux gens qui je suis. »

Jude Bellingham, la star de l’équipe d’Angleterre, a répondu aux critiques après avoir contribué à la victoire spectaculaire des « Three Lions » face à la Croatie (4-2) lors de leur premier match de la Coupe du monde 2026.

L’international madrilène a marqué le troisième but des siens à Dallas, permettant aux siens de prendre l’avantage en seconde période après une mi-temps sur un score de parité.

Une réponse concrète aux doutes

Sa performance éclatante intervient après des mois de polémiques sur son avenir en sélection et sa place dans le système de Thomas Tuchel, notamment après avoir manqué les rassemblements de septembre et d’octobre en raison d’une blessure.

Le joueur avait par ailleurs été critiqué ces derniers mois, certains doutant de son adéquation avec la philosophie de Tuchel et de sa capacité à s’adapter à l’ambiance que l’Allemand cherche à instaurer au sein de la sélection.

Au micro de la BBC, il a confié : « Sur le plan personnel, cela a été formidable de pouvoir mettre de côté tout ce battage médiatique autour de moi et de montrer à mon pays et à mes coéquipiers à quel point je suis déterminé à aider l’équipe à remporter des victoires. »

Il a ajouté : « Nous avons réalisé une performance collective de haut niveau. En première période, nous avons mis l’intensité qu’il fallait, mais nous n’étions pas assez bons avec le ballon ; en seconde, nous avons réuni tous les ingrédients nécessaires et nous avons élevé notre niveau de jeu. »

Un honneur inaltérable

Le milieu de terrain a rappelé que porter le maillot de son pays primait sur toute critique : « Aider mon équipe et mon pays est un immense honneur, et peu importe ce qu’on dit à l’extérieur, cette fierté ne changera jamais pour moi. »

Le milieu de terrain admet que la saison dernière a été éprouvante, mais il affirme aujourd’hui être au meilleur de sa condition physique et mentale.

« La saison écoulée a été éprouvante, mais je me sens aujourd’hui plein d’énergie, concentré et fort. J’ai une envie profonde de prouver ma valeur, ce qui m’aide à aborder chaque match avec une grande concentration et beaucoup d’enthousiasme », ajoute-t-il.

Un message à ses détracteurs

Malgré les critiques, il assure ne ressentir aucune rancœur : « Je sais que cela fait partie de la vie d’un footballeur, et je n’ai aucun sentiment négatif envers ceux qui parlent de moi en mal, car il m’arrive parfois de mériter ces critiques. »

Il a conclu : « Mais c’était agréable aujourd’hui de montrer à nouveau aux gens qui je suis, et de leur rappeler ce dont je suis capable sur le terrain. »