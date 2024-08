Bellingham cash sur Mbappé !

Mbappé a montré exactement pourquoi le Real Madrid l'attendait depuis si longtemps lors de ses débuts, et Bellingham n'a pas tari d'éloges sur lui

Le Real Madrid a commencé sa saison 2024/25 de belle manière en battant l'Atalanta 2-0 en finale de la Supercoupe. Les buts de Mbappé et Federico Valverde ont offert à l'équipe de Carlo Ancelotti son quatrième trophée de l'année civile. Bellingham a maintenant fait l'éloge de son nouveau coéquipier, qui a rejoint Los Blancos libre cet été après l'expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain.

Interrogé sur la signature de Kylian Mbappé cet été, Bellingham a répondu aux journalistes après la victoire : "Je pense que cela montre l'intention et la mentalité de l'équipe. Quand, juste après avoir remporté le plus gros trophée qui soit, vous voulez recruter un joueur comme lui... C'est la définition du Real Madrid, ce genre de signature.

Bellingham louange Mbappé

"La façon dont il a joué aujourd'hui est incroyable, c'est incroyable de jouer avec lui et il a été un excellent coéquipier jusqu'à présent. Nous voulons juste profiter de comprendre le rythme de l'autre et, espérons-le, faire des passes décisives et marquer plus de buts. C'est génial de jouer avec lui et [Vinicius Jr] mais c'est parfois difficile. Vous n'avez que deux secondes car ils sont tous les deux partis. Je l'ai vu faire la feinte et j'ai juste pensé que je lui laisserais la zone et il termine comme il le fait toujours. C'est une joie de le voir de près."

L'Anglais a également été interrogé sur la façon dont il envisage de s'adapter aux nouveaux systèmes qui seront utilisés par Ancelotti après l'arrivée de Mbappé dans l'équipe, ce à quoi il a répondu : "Je pense que l'entraîneur me fait confiance pour avoir le sens des positions. Je pense que lorsque c'est nécessaire, je peux aller plus haut et lorsque j'en ai besoin, je peux aider à la construction.

"Tout ce que l'entraîneur attend de moi, je le ferai. Je ne sais pas si je vais toujours marquer des buts, mais j'espère que je serai toujours impliqué pour aider l'équipe à gagner. C'est la chose la plus importante pour moi".