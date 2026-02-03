Bellingham, c'est grave docteur ? La longue absence dévoilée

L'international anglais s'est effondré sur la pelouse, se tenant l'arrière de la cuisse, suscitant immédiatement des inquiétudes quant à la durée de son indisponibilité. Selon la presse espagnole, le joueur de 22 ans a évité une blessure grave et ne sera absent qu'un mois environ.

Bellingham s'est blessé aux ischio-jambiers contre le Rayo Vallecano.

Bellingham a joué moins de 10 minutes lors de la rencontre du Real Madrid face au Rayo Vallecano au Santiago Bernabéu. Il a poursuivi un ballon sur le flanc gauche, mais a dû s'arrêter net avant de pouvoir le contrôler.

Il souffrait visiblement, et le staff médical a été appelé sur le terrain. Il est vite devenu évident qu'il ne pourrait pas continuer, obligeant l'entraîneur intérimaire des Merengues, Álvaro Arbeloa, à revoir ses plans.

Le Real Madrid, prétendant au titre de champion de Liga, a publié un communiqué sur son site officiel : « Suite aux examens effectués aujourd’hui par les services médicaux du Real Madrid sur notre joueur Jude Bellingham, une lésion du tendon semi-tendineux de la jambe gauche a été diagnostiquée. Sa convalescence sera suivie de près.»

Les clubs communiquent rarement de date de retour pour leurs joueurs, car il est difficile de prévoir la durée de guérison d’une blessure. Cependant, l’optimisme règne dans la capitale espagnole quant à un retour rapide de Bellingham.

Le journal AS rapporte : « Bellingham sera absent un mois. Cela pourrait être trois semaines et demie, ou cinq. C’est une estimation.» Le journal souligne que le milieu de terrain infatigable a retrouvé une excellente forme physique depuis son retour d’opération de l’épaule à l’été 2025.

Considéré comme un titulaire indiscutable sous les ordres d’Arbeloa, Bellingham bénéficie d’un temps de jeu maximal. Une évaluation rapide de sa blessure a été effectuée, des examens ayant été réalisés quelques minutes seulement après sa sortie du terrain. AS précise : « Il est généralement recommandé d’attendre 24 à 48 heures, car un gonflement important complique le diagnostic. Mais dans son cas, l’examen a pu être réalisé immédiatement. Et c’est ce qui a été fait. »