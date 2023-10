Bellingham Ballon d'Or ? Des voix s'élèvent

L'ancien attaquant de Barcelone et du Real , Javier Saviola, estime que Jude Bellingham a tout ce qu'il faut pour remporter le Ballon d'Or.

Bellingham est considéré comme l'un des jeunes joueurs les plus talentueux du moment. Il a rejoint le Real Madrid, 13 fois vainqueur de la Ligue des champions, en provenance du Borussia Dortmund pour un montant de 103 millions d'euros (90 millions de livres sterling/108 millions de dollars). L'Anglais s'est imposé comme un joueur clé de l'équipe de Carlo Ancelotti depuis le début de la saison. Bellingham a inscrit 11 buts et délivré trois passes décisives en 12 matches, toutes compétitions confondues, et s'est attiré les louanges de l'ancien attaquant madrilène Saviola.

"Il est tellement doué pour arriver dans la surface et marquer. Il est très complet parce qu'il est aussi très bon dans les airs et qu'il a une très bonne frappe de l'extérieur de la surface", a-t-il déclaré au Daily Mail.

"Je ne pense pas qu'il s'agisse simplement d'une période faste qu'il traverse. C'est un joueur qui peut marquer à tout moment. Il y a des buteurs dont on sait qu'ils vont marquer d'une manière ou d'une autre. Il y a des avant-centres qui attendent leur chance. Mais Bellingham peut marquer de tant de façons différentes. Il a plusieurs façons de marquer un but à chaque match. C'est l'un des joueurs les plus complets du monde à l'heure actuelle.

À la question de savoir s'il serait candidat au Ballon d'Or, Saviola a répondu : "Le prochain Ballon d'Or sera [Lionel] Messi. Mais celui d'après... Bellingham réunit tellement de qualités différentes. Il peut faire tellement de choses différentes. Il marque, il peut jouer large, il transforme incroyablement bien la défense en attaque, il frappe bien le ballon et il peut aussi le reprendre de la tête. Pour gagner le Balon d'Or, il faut être très complet et je pense qu'il l'est".

Saviola a également exprimé sa grande admiration pour Vinicus Jr, le coéquipier de Bellingham, spéculant qu'il défiera l'international anglais pour le Ballon d'Or en 2024. Après 10 journées de Liga, Bellingham et Vinicius ont permis aux Blancos de se hisser en tête du classement. Avec trois victoires sur trois, ils sont également en tête de leur groupe de Ligue des champions.