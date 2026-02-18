Bellingham à Manchester United avec Klopp ?

L'international anglais sera absent des terrains pendant une longue période suite à une blessure aux ischio-jambiers contractée face au Rayo Vallecano début février. Il envisagerait déjà son avenir au Bernabéu en vue du mercato estival 2026.

Bellingham est un joueur clé du Real Madrid depuis son arrivée en provenance du Borussia Dortmund en 2023, mais des rumeurs de départ circulent dans la presse espagnole depuis quelques mois.

Chelsea est cité comme une destination possible pour le joueur de 22 ans, alors que le Real Madrid souhaite recruter Enzo Fernandez. Manchester United est également évoqué comme prétendant, cherchant un successeur à Bruno Fernandes.

La star portugaise est pressentie pour quitter Old Trafford à l'issue de la saison 2025-2026 et les Red Devils ont déjà commencé à dresser une liste de remplaçants potentiels, parmi lesquels Cole Palmer et Morgan Rogers.

Bellingham est également cité comme une option possible pour Manchester United et le quotidien espagnol El Nacional affirme désormais qu'il aurait donné son accord de principe pour rejoindre les treize fois champions de Premier League si le Real Madrid engage Jürgen Klopp comme nouvel entraîneur.

Klopp, 58 ans, est fortement pressenti pour devenir le prochain entraîneur permanent des Merengues cet été et, malgré la réputation d'entraîneur de classe mondiale de l'Allemand, Bellingham penserait que son rôle diminuerait sous la direction de la légende de Liverpool.

Par conséquent, il a exploré la possibilité d'un transfert loin du Bernabéu et aurait trouvé un accord avec Manchester United, selon El Nacional.

Cependant, la superstar anglaise est prête à rester au Real Madrid si Klopp n'est pas nommé.