Bellingham à Chelsea, le transfert pharaonique

Le joueur de 23 ans est annoncé avec insistance du côté de la Premier League depuis plusieurs mois, et Chelsea figurerait parmi les clubs désireux de le faire revenir en Angleterre cette année.

Depuis son arrivée au Real Madrid en provenance du Borussia Dortmund en 2023, Bellingham s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs du monde, et Chelsea le considère comme le joueur idéal pour former un duo performant avec Moises Caicedo et Enzo Fernandez au milieu de terrain.

C'est ce qu'affirme le média espagnol Fichajes, qui indique que l'équipe de Liam Rosenior serait prête à formuler une offre de 150 millions d'euros pour Bellingham afin de convaincre le Real Madrid de réaliser un transfert retentissant lors du mercato estival 2026.

L'international anglais demeure un joueur clé du Real Madrid, avec 10 passes décisives en 27 matchs cette saison, mais un retour dans son pays natal serait « extrêmement tentant ».

De plus, Chelsea pense que le Real Madrid serait disposé à autoriser un transfert si le club madrilène formule une offre convenable cet été, selon Fichajes.

Bellingham est encore sous contrat avec le Real Madrid pour trois ans et demi, mais les rumeurs d'un intérêt accru de Chelsea interviennent alors que son compatriote Cole Palmer pourrait quitter Stamford Bridge cette année.

L'international anglais a connu une saison perturbée par les blessures et de nombreux médias ont indiqué qu'il souhaiterait retourner à Manchester si possible.