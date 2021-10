Belgique : une défaite au "goût amer" pour Yannick Carrasco

Premier buteur de la soirée face aux Bleus jeudi soir, Yannick Carrasco avait forcément du mal à digérer la défaite belge... évoquant un "goût amer".

Depuis la Coupe du Monde 2018, un affrontement entre la Belgique et la France dans le dernier carré d'une compétition majeure prend forcément des allures de revanche. C'était donc le cas jeudi soir, à Turin, en marge de la demi-finale de Ligue des Nations. Un match spectaculaire, qui s'est terminé par une victoire tricolore (3-2).



Un retour à la Juve ? Paul Pogba ne dit pas non

Menés au score à la pause (2-0) par des Diables Rouges supérieurs et logiquement récompensés par des buts de Yannick Carrasco et Romelu Lukaku, les hommes de Didier Deschamps ont su trouver les mots pour revenir avec de meilleures intentions en seconde période. Transfigurés, les Bleus ont littéralement renversé leur adversaire du soir et l'ont emporté au terme d'un match qui restera dans les mémoires. Premier buteur belge, Yannick Carrasco avait pour sa part énormément de regrets.

"Il faut savoir gagner et il faut savoir perdre"

"On avait le match en main en première mi-temps. On s'est alors dit qu'il fallait contrôler. Mais ils ont poussé et ont marqué. Après, on a trop reculé, on ne sortait plus, on perdait les deuxièmes duels et ça leur a donné confiance. Ils ont pu marquer sur penalty", a d'abord analysé l'ancien de l'AS Monaco, au micro de RTL-TVI.

Le milieu de terrain de l'Atlético de Madrid a ensuite livré un discours sous le signe du fair-play, contrastant qui plus est avec la rivalité nouvelle entre les deux sélections. "Ils ont mis une autre intensité de jeu en deuxième mi-temps. Il y avait peut-être de la fatigue chez certains joueurs. On a un goût amer d’avoir perdu. Mais c’est notre job, il faut savoir gagner et il faut savoir perdre", a conclu le joueur belge, beau joueur. Dimanche (15h00), la Belgique affrontera l'Italie dans le match pour la troisième place.