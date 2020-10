Belgique - Roberto Martinez : "Nous avons fait une grande période internationale"

Le sélectionneur de la Belgique, première de son groupe de Ligue des Nations, est apparu très satisfait après la victoire face à l'Islande, mercredi.

Défaits face aux Anglais lors du match précédent (1-2), les Belges n'ont pas eu le temps de douter dans leur groupe de Ligue des Nations. En effet, les Diables Rouges l'ont emporté face à l' mercredi soir (2-1), tandis que l' s'inclinait dans le même temps contre le (0-1), en infériorité numérique.

"Les jeunes se sont bien intégrés"

Au-delà de cette bonne opération comptable, Roberto Martinez, sélectionneur de la , dresse un bilan très positif de ce rassemblement. "À part cette seconde période à Londres, nous avons fait une grande période internationale. On a bien contrôlé leur jeu sur les deuxièmes ballons. Ces trois points en Islande viennent peut-être de ce qui s'est passé à Wembley. Les jeunes se sont bien intégrés et tout le monde a intégré notre façon de jouer", s'est ainsi félicité le technicien, avant de distribuer les bons points.

Grâce à Griezmann et Mbappé, les Bleus gardent le contact avec le Portugal

Plus d'équipes

"Je suis super content pour Leandro (Trossard). Cela fait plusieurs années qu'il est en sélection et il a montré sa maturité. La l'a fait grandir. Il amène sa vitesse, sa technique. Je suis content qu'il soit devenu important. Je suis fier aussi de la performance de Romelu Lukaku. J'ai juste été inquiet dans les cinq dernières minutes avec deux situations de corners concédés. Avec Vanaken (entré à la 61e) et Castagne (68e), on avait repris le contrôle du ballon. Mais on n'est jamais à l'abri d'une égalisation. J'ai apprécié que les joueurs fassent face et ne perdent aucun point", a ensuite ajouté Roberto Martinez. Revancharde, la Belgique est une sélection sur laquelle il faudra compter.