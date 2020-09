Belgique - Roberto Martinez : "Hazard n'est pas encore en pleine forme"

Privé de son meilleur élément face au Danemark, samedi, le sélectionneur de la Belgique ne prendra pas non plus de risque ce mardi, face à l'Islande.

Décidément, les semaines se suivent et se ressemblent pour Eden Hazard. Arrivé en grande pompe au en provenance de il y a un an, le Belge a malheureusement vécu un premier exercice douloureux du côté de la Maison Blanche, passant plus de temps à l'infirmerie que sur les pelouses de .

"D'un point de vue médical, il est parfait"

Et ses pépins physiques ne se limitent pas au simple cadre du Real. Absent face au samedi, Eden Hazard n'est pas certain de jouer face à l' , ce mardi. En conférence de presse, le sélectionneur Roberto Martinez a déclaré qu'une décision sera prise ce jour, lors d'un ultime entraînement collectif.

Ligue des Nations - L’Italie prend le dessus sur les Pays-Bas (1-0)​

Plus d'équipes

"Il sera présent pour cette séance d'entraînement. Il a travaillé individuellement et il a tenté de s'entraîner avec le groupe lorsqu'il a pu le faire. D'un point de vue médical, il est parfait. On est simplement très prudents avec son incorporation. Il n'est pas encore en pleine forme et il n'a pas pu s'entraîner en groupe dans son club. On ne va prendre aucun risque avec Hazard", a expliqué le sélectionneur des Diables Rouges. Samedi, face au Danemark, la était parvenue à l'emporter sans forcer (0-2).