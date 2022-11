Belgique – Égypte (1-2) : Les Diables Rouges se font peur avant le début de la Coupe du Monde

Les Diables Rouges se sont inclinés, ce vendredi 18 novembre, contre l’Égypte (1-2) pour leur seul et unique match amical avant le début du Mondial.

Les Belges ont très bien entamé la rencontre. Après un duel avec un défenseur égyptien, Batshuayi s’est écroulé au sol à la 5e minute de jeu. L’arbitre de la rencontre n’a pas sifflé penalty après consultation de la VAR.

La Belgique trébuche

Cinq minutes plus tard, le buteur du Fenerbahçe SK se montre une nouvelle fois dangereux. Il touche la barre d’une belle frappe après avoir été servi en profondeur.

Ensuite, c’est au tour des Égyptiens d’enchainer les occasions franches. Mahmoud Trézéguet défie à deux reprises Thibaut Courtois, mais le portier madrilène gage ces duels.

Il faudra attendre la 34e minute de jeu pour assister à l’ouverture du score. Mostafa Mohamed, l’avant-centre du FC Nantes, profite d’un contrôle de balle raté de Kevin De Bruyne pour donner l’avantage aux siens.

D’une frappe bien placée, le numéro 9 des Canaris réussi à tromper Courtois à la 34e minute de jeu. Les Diables Rouge peinent à réagir. La première période se termine à l’avantage des Égyptiens (0-1).

De retour des vestiaires, la formation africaine aggrave rapidement la marque. Mohamed Salah lance parfaitement Mahmoud Trézéguet dans le dos de la défense belge. L’attaquant expérimenté ne laisse aucune chance au gardien belge.

Le but de Trézéguet sur une magnifique passe de Mohamed Salah. 🔥🇪🇬



🇪🇬 Égypte 2 - 0 Belgique 🇧🇪 #Amical | #EGYBEL pic.twitter.com/rvLa984v3s — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) November 18, 2022

Les Diables Rouges sont sommés de réagir. Loïs Openda, l’attaquant du RC Lens, prend de vitesse un défenseur égyptien sur le côté droit. Ce dernier l’accroche à l’entrée de la surface de réparation. Pas de penalty pour les Belges.

Les hommes de Roberto Martínez confisquent ensuite le ballon à l’Égypte. Une possession stérile pour les Européens. Ils devront attendre la 76e minute de jeu pour réduire le score.

Loïs Openda, de nouveau lui, reprend du droit un superbe centre de Yannick Carrasco et inscrit le premier but des siens à la 76e. Ce dernier manque de peu une chance de revenir à égalité cinq minutes plus tard.

Mohamed Salah passe à côté d’un troisième but pour les Égyptiens à quatre minutes de la fin Une très mauvaise opération pour la sélection belge qui entamera la phase finale de la Coupe du Monde, le mercredi 23 novembre, contre le Canada.