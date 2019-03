Belgique, Courtois pas perturbé par son erreur

Auteur d'une énorme bévue lors du match contre la Russie, Thibaut Courtois a assuré après la partie qu'il n'aurait aucun problème à la surmonter.

La a dominé ce jeudi la (3-1) à l'occasion de son premier match des éliminatoires de l' . Les Diables Rouges ont tous donné satisfaction, à l'exception peut-être de Thibaut Courtois. La copie de ce dernier a été moins séduisante, puisqu'il s'est rendu auteur d'une grosse bévue.

A la 16e minute de jeu et alors que les Belges menaient par un but d'écart, le dernier rempart du s'est troué en ratant un dégagement. En tergiversant trop alors qu'il voulait relancer, il s'est fait déposséder du cuir. Et Denis Cheryshev en a profité pour égaliser.

Cette erreur aurait pu être lourde de conséquences, mais la bande à Martinez l'a finalement emporté et Courtois pouvait donc plus facilement digérer la faute qu'il a commise.

"Je reste l'un des meilleurs"

Interrogé après la partie au sujet de sa bévue, Courtois (70 capes) a déclaré qu'il n'en était responsable qu'à moitié : "j'ai reçu un petit coup de coude de l'attaquant russe. Je n'avais plus de force pour dégager loin. Je fais une petite boulette. C'est parfois la vie d'un gardien. Après je suis resté calme et j'ai joué mon jeu".

A la question ensuite s'il allait pouvoir se remettre de cette soirée difficile, l'ex-portier de a indiqué : "je me considère toujours comme l'un des meilleurs. Cela ne va pas changer parce que la presse espagnole veut me tuer. Je me sens très fort. Je suis calme, je joue bien, je m'entraîne bien".