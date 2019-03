La Belgique et les Pays-Bas brillent, la Croatie assure…Le résumé de la soirée en éliminatoires de l'Euro

La 1e journée des éliminatoires de l'Euro a été conforme à la logique. La plupart des favoris ont tiré leur épingle de jeu.

Plusieurs rencontres des éliminatoires de l'Euro se sont déroulées ce samedi. Des grandes nations du continent étaient de sortie, et elles ont toutes assuré la conquête de trois points. C'est le cas des , qui ont laminé le Bélarus (4-0), ou encore la , qui s'est défaite de la dans son fief du Stade Roi Baudoin. La et la , qui ont affronté respectivement l'Autriche et l'Azerbaidjan, ont eu un peu plus de mal mais ils ont réussi à l'emporter dans la douleur.

Depay et les Pays-Bas cartonnent

Sur la lancée de leur excellente Ligue des Nations, les Pays-Bas ont donc frappé fort lors de la réception du Bélarus. Et le grand bonhomme de ce match a été le Lyonnais Memphis Depay. Très inspiré, ce dernier a été impliqué sur l'ensemble des quatre réalisations de sa sélection, avec deux buts marqués et deux passes décisives délivrées. Il est le premier Néerlandais a réussir cet accomplissement depuis 2011 et le duo Huntelaar et Van Persie. Dans ce même groupe qualificatif, l' a disposé de l'Estonie à Belfast. McGinn et Davis ont été les deux buteurs de la partie.

La Belgique s'impose malgré la boulette de Courtois

Le choc du Groupe I, opposant la Belgique à la Russie, a été marquée par une énorme erreur de Thibaut Courtois. Le gardien du s'est troué sur un dégagement, permettant à Denis Cheryshev de scorer. Mais ce fut sans conséquence sur l'issue de la partie. Supérieurs dans tous les compartiments, les Diables Rouges l'ont emporté 3 à 1. Eden Hazard s'est offert un doublé, tandis que Youri Tielemans avait eu l'honneur d'ouvrir le score. Le Monégasque Golovin n'a pas terminé la partie, car exclu à la 90e minute pour cumul de cartons. À noter que dans le même groupe, un peu plus tôt dans la journée, l'Ecosse a créé une énorme surprise en laminant l'Ecosse (3-0).

La Croatie a joué avec le feu

Les vice-champions du monde croates n'ont pas été loin d'essuyer une grosse désillusion. A domicile, ils ont souffert face à la modeste sélection de l'Azerbaïdjan. Et, jusqu'à la 44e minute de jeu, ils étaient menés au score suite à un remarquable de Sheydayev. Mais, grâce à leur orgueil, les hommes de Dalic ont réussi à renverser la vapeur. Barisic et Kramaric ont libéré la sélection au damier. La Croatie bataillera pour la première place contre la Slovaquie, qui a pris le dessus de son côté sur la Hongrie (2-0).

La Pologne remercie Piatek

Autriche-Pologne était l'une des affiches les plus intéressantes de la soirée et elle a tourné à l'avantage des Aigles. Les Polonais ont fait la différence grâce à un seul but inscrit par le Milanais Piatek. Ce dernier a trouvé la faille à vingt minutes de la fin. Avec cette courte mais précieuse victoire, la Pologne prend les devants dans son groupe. Un groupe où figure la Macédoine, facile tombeur de la Lettonie (3-1). L'Israel et la Slovénie se sont quittés sur un score de parité.