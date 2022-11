Belgique, ça se tend : un clash éclate au sein de l'équipe !

Malgré son succès poussif contre le Canada (1-0), la Belgique traverse un début de Mondial assez délicat. Des difficultés qui se reflètent dans la vie

Réputée pour sa qualité de jeu, la Belgique a déçu les observateurs pour son entrée en lice dans cette Coupe du monde. Largement dominés par le Canada (0-1), les hommes de Roberto Martinez auraient pu être menés au score si Thibaut Courtois n'avait pas stoppé un penalty en début de match. Un tournant, assurément, puisqu'une demi-heure plus tard, les Belges ont ouvert le score contre le cours du jeu sur un contre conclu par Michy Batshuayi.

De Bruyne - Alderweireld : le clash !

Sur le terrain, les principaux cadres de l'équipe avaient conscience de la situation pendant le déroulement du match, à l'image de Kevin De Bruyne, maître à jouer de la sélection, et auteur de plusieurs choix inhabituels. Sa "punchline" après avoir reçu le trophée d'homme du match en disait long sur son état d'esprit du jour.

Selon le quotidien belge La Dernière Heure, le milieu offensif de Manchester City aurait tenté d'alerter un autre leader de l'équipe, Toby Alderweireld, après que les deux hommes rejoignent Roberto Martinez suite au but inscrit par leur coéquipier. La discussion aurait viré au conflit. Le technicien a dû calmer le jeu pour éviter que les choses ne s'enveniment.

« Ce sont des histoires de football, a sobrement commenté Kevin De Bruyne. Il y avait de l’espace et on ne l’utilisait pas. Parfois, on a peur et je ne sais pas pourquoi. Je trouve qu’on cherchait trop les longs ballons mais c’est le genre de choses qui arrivent…».

De son côté, le défenseur a également livré son point de vue. «Le foot, ce sont des émotions. On avait une différence d’opinions. Les trois fois où nous avons été dangereux en première période, c’est sur des longs ballons. Nous sommes des hommes, pas des enfants de chœur, et on se dit les choses. Ce n’est pas un petit match de foot mais le Mondial. Ce la montre qu’on est impliqués et ce n’est pas grave. Tout est allé très vite. On a déjà tourné le bouton, c’est du passé». Fin de l'histoire.