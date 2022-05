Beckham donne son avis sur Cristiano Ronaldo

David Beckham a soutenu Cristiano Ronaldo pour qu'il reste à Manchester United cet été.

La saison 2021-22 a été une réussite sur le plan personnel pour le Portugais de 37 ans, mais ses 24 buts n'ont pas suffi pour obtenir un trophée ou une qualification pour la Ligue des champions.

Avec un été de changement attendu lorsque le nouveau manager Erik ten Hag prendra la relève, il y a eu des spéculations que Ronaldo serait l'un de ceux qui pourraient laisser la place, mais Beckham espère que ce ne sera pas le cas.

Qu'a dit Beckham à propos de Ronaldo ?

S'exprimant sur Sky Sports au sujet de la possibilité que Ronaldo reste à Old Trafford, Beckham a déclaré : "De toute évidence, Cristiano est l'un des meilleurs joueurs de ces 15 dernières années avec Leo [Messi]. Le voir espérer rester à United est important pour les fans et pour lui. Nous savons à quel point United est important pour lui.

"Et il continue à faire ce qu'il fait de mieux. Marquer des buts et créer, et c'est ce que fait Cristiano.

"Même à son âge, faire ce qu'il fait est incroyable. Espérons que cela continue et qu'il reste pour une année ou deux de plus."

Beckham fait l'éloge des fans de Man Utd

Beckham a également fait l'éloge des fans de Manchester United pour leur loyauté au cours de ce qui a été une saison difficile pour le club.

Les Red Devils trébuchent vers la fin de la campagne sous la direction de l'entraîneur intérimaire Ralf Rangnick, perdant trois de leurs cinq derniers matches, dont la raclée 4-0 infligée samedi par Brighton.

"Il y a des changements à faire et des changements qui se produisent", a déclaré Beckham, qui a fait 394 apparitions pour le club entre 1992 et 2003.

"C'est une fin de saison difficile, mais c'est la fin de la saison et je suis sûr que beaucoup de fans en sont reconnaissants car elle a été difficile et pleine de hauts et de bas.

"Les joueurs ont fait ce qu'ils pouvaient faire de mieux, tout comme le manager. Mais vous venez quand même au stade. J'y étais il y a quelques mois et tous les sièges étaient remplis.