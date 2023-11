Bayern : Tuchel veut le meilleur joueur du Barça

Le Bayern Munich est apparemment "très intéressé" par la signature de l'international uruguayen Ronald Araujo, mais ne pense pas pouvoir le recruter.

Selon un rapport de Florian Plettenberg, Thomas Tuchel, le manager des géants bavarois, est un grand fan du défenseur central et aimerait le faire jouer à l'Allianz Arena. Cependant, ils ne sont pas du tout optimistes quant à leurs perspectives. Il est clair que le Barça souhaite conserver le défenseur et lui offrir une nouvelle prolongation de contrat.

Depuis ses débuts en équipe première, Araujo est devenu un membre essentiel de l'équipe de Barcelone et est actuellement considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux d'Europe. Lorsqu'il est en forme, il est l'un des premiers noms sur la liste de Xavi et on lui prédit depuis longtemps le rôle de capitaine. Araujo a également toujours déclaré qu'il aimait jouer pour Barcelone, de sorte qu'un transfert ne semble pas réaliste, même si l'on s'attend à ce que l'équipe doive procéder à une vente importante au cours de l'été afin d'alléger ses problèmes financiers.

Au début de l'année, Araujo a révélé qu'il pensait pouvoir devenir le capitaine du club catalan, après avoir gravi les échelons du centre de formation et s'être fait connaître comme l'un des leaders du club.

"Je suis fier de pouvoir devenir capitaine du FC Barcelone, mais cela ne dépend pas de moi. Nous devons respecter les joueurs qui sont ici depuis plus longtemps. Je me considère comme un leader naturel, que je porte le brassard ou non, et cela continuera jusqu'à la fin de ma carrière. Je me sens important et je pense que cela s'est vu l'année dernière. Je dois maintenir ce sentiment et aider l'équipe. Nous devons faire une meilleure saison que l'année dernière.

L'Uruguayen est désormais le troisième capitaine du club après Sergi Roberto et Marc Andre ter-Stegen, deux joueurs de longue date.