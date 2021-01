Bayern, Sané dément toute relation tendue avec Guardiola

Leroy Sane a accordé une longue interview au Spiegel, évoquant beaucoup de choses différentes, notamment Pep Guardiola.

Leroy Sané a adressé moult sujets le concernant et a évoqué son actualité pour Der Spiegel. Morceaux choisis :

Son image de snob: « Vous êtes les bienvenus pour venir chez moi et voir s’il y a vraiment des diamants, des chaînes en or et ce genre de choses qui traînent. Je n’en possède aucun. Pourtant, les gens m’ont mis dans cette catégorie bling-bling. Je ne suis pas un gars qui se stylise des heures dans la salle de bain. Je me lève le matin, je me brosse les dents et je vais souvent à l’entraînement en short, ça prend cinq minutes.

Son style de vêtements, qui a fait les manchettes quand il est arrivé à l’équipe nationale dans un manteau blanc en fourrure: « J’aime juste la mode. J’aime m’exprimer avec elle. Il n’est pas important pour moi que les vêtements soient chers (...) Je ne pense pas que les médias aient jamais travaillé aussi en détail à quel point les habits d’un joueur national étaient chers..."

Faire face aux préjugés: « Bien sûr, j’y ai pensé: Qu’est-ce que c’est que ces gens qui réagissent comme ça? Mais je pourrais vérifier ça à un moment donné. Je ne veux pas changer complètement.

Sa prétendue relation tendue avec Guardiola: « Un autre préjugé. Pep et moi avions une bonne relation.

Vivre dans le même bâtiment que Guardiola, David Silva et Ilkay Gündogan: « J’ai vu la famille de Pep dans le bâtiment plus souvent que Pep lui-même. Il n’était pas debout à la fenêtre pour que nous retournions à la maison le soir pour veiller sur nous. J’ai trouvé ça génial de vivre si près de mes collègues. C’était un bon quartier.

L’influence de Guardiola: « Il m’a élevé à un tout nouveau niveau. Principalement en travaillant sur de petites choses: avec quel pied dois-je prendre le ballon dans quelle situation et comment? Quelle est la meilleure action pour ouvrir le score ? D’autres entraîneurs vous le disent aussi, mais il l’a vraiment fait tous les jours jusqu’à ce que j’ai à un moment donné avoir un petit homme à l’oreille avec sa voix qui m’a dit quoi faire quand et comment.

Qu’y a-t-il de spécial chez Guardiola ? « Qu’il ne s’arrête pas quand il voit que vous vous avez amélioré. Il trouvera quelque chose de nouveau sur quoi travailler avec toi sans relâche. Si je n’avais pas joué à Manchester, je n’aurais probablement pas atteint ce niveau.

Remplaçant et sorti ensuite dans le même match contre Leverkusen il ya quelques semaines: « Quand j’ai vu mon numéro sur le tableau de substitution, je savais qu’il y aurait des discussions sur moi. (...) Quand quelqu’un comme Thomas Müller vous défend si fortement devant les caméras de télévision, cela vous montre que L’équipe vous accepte. »

Débuts difficile au Bayern: « Je sais que le club est derrière moi, sinon ils ne m’auraient pas amené. Mais je travaille très dur pour y arriver.