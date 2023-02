Bayern : Sadio Mané de retour à l'entraînement à deux semaines d'affronter le PSG

Blessé au péroné depuis le mois de novembre, Sadio Mané a fait son retour à l'entraînement avec le Bayern Munich ce mardi.

Arrivé au Bayern Munich l'été dernier en provenance de Liverpool, Sadio Mané avait connu des débuts mitigés et a été la cible des critiques des supporters bavarois lors de ses premiers mois en Allemagne. Et s'il est revenu en forme au cours du mois d'octobre, son bon élan a été stoppé net par un blessure au niveau du péroné, l'empêchant notamment de prendre part à la Coupe du monde avec le Sénégal.

Mané a fait son retour à l'entraînement

Depuis, le deuxième de la dernière édition du Ballon d'Or fait de son mieux pour revenir le plus vite possible, avec en ligne de mire l'affrontement face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, qui aura lieu le 14 février au Parc des Princes et le 8 mars à l'Allianz Arena. Et les nouvelles sont plutôt rassurantes. La semaine dernière, l'ancien joueur de Liverpool a effectué son retour à l'entraînement, et ce mardi, il a pu retoucher le ballon à l'occasion d'une séance individuelle, ce qui n'était pas arrivé depuis début novembre.

Privé de Lucas Hernandez (ligament croisé) et surtout de Manuel Neuer (fracture du tibia), le décuple champion d'Allemagne s'est bien renforcé sur ce mercato d'hiver avec les arrivées de Yann Sommer, Joao Cancelo ou encore Daley Blind.