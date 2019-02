Bayern, Rafinha allume Niko Kovac

Le défenseur du Bayern Rafinha semblait très remonté contre son entraîneur après la courte victoire contre le Hertha Berlin (1-0), ce samedi.

Très peu utilisé par Niko Kovac depuis le début de la seconde partie de saison, le défenseur brésilien Rafinha n'affectionne pas vraiment son rôle au Bayern.

Ce samedi, le Bayern a signé une victoire très étriquée contre le Hertha Berlin, sur la plus petite des marges (1-0). Un précieux résultat qui a permis au géant bavarois de rejoindre le Borussia Dortmund en tête de la Bundesliga au niveau du nombre de points.

Mais malgré cette satisfaction collective, le défenseur s'est focalisé sur sa situation personnelle. Il n'a par exemple pas caché sa situation sur le fait qu'il doive remplacer Joshua Kimmich en huitième de finale retour de Ligue des champions contre Liverpool parce que l'international allemand est suspendu. "Si vous ne disposez pas du tout de temps de jeu, il est difficile de vous y préparer, je fais mon travail et je m'entraîne bien, mais le coach ne compte pas sur moi", a-t-il lâché.



Interrogé ensuite sur les raisons de ce manque de temps de jeu, le joueur de 33 ans a dit le fond de sa pensée. "Je ne sais pas pourquoi. Je n’ai posé aucun problème. Mais bien sûr, je suis déçu. J’ai joué sous tous les entraîneurs du Bayern, sous Guardiola, Heynckes ou Ancelotti. Depuis que j'ai dit au début de l'année que je quitterai le club après la saison, je ne joue plus", a-t-il poursuivi.



Il a ensuite lâché à Bild-Zeitung: "Pour le moment, l'entraîneur n'est pas correct avec moi, j'apporte ma performance à l'entraînement, mais il est difficile de me motiver".

Une sortie d'une rare franchise dans un contexte comme le Bayern, où la concurrence est très importante dans toutes les lignes.

Pour rappel, Rafinha a été recruté par le Bayern Munich en 2011. Il compte plus de 250 matches avec le club bavarois.