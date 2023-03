Bayern-PSG : Thomas Müller pas impressionné par Kylian Mbappé lors du match aller

L'attaquant bavarois a tenu à relativiser l'entrée en jeu du Bondynois, qui n'a finalement pas été décisif au Parc des Princes.

Battu lors du match aller par le Bayern, le PSG n'était pas passé loin de limiter la casse, grâce notamment à l'entrée en jeu de Kylian Mbappé, tout juste de retour de blessure. Mais malheureusement pour les Rouge et Bleu, le Bondynois a vu ses deux buts refusés pour hors-jeu, et aucune de ses accélérations être décisives.

"Il ne faut pas en faire trop avec Mbappé"

Malgré tout, son retour en forme (deux doublés consécutifs contre Lille et Marseille) suffit à maintenir l'espoir côté parisien, avant la manche retour, mercredi prochain en Bavière.

Du côté du Rekordmeister toutefois, on ne s'inquiète pas trop de la présence du champion du monde 2018. "Lorsque Paris a fait entrer Mbappé, on menait 1-0. Il a tout de suite montré sa qualité", a reconnu Thomas Müller dans des propos retranscrits par Bild.

Avant de tempérer : "Mais il ne faut pas en faire trop et le voir plus beau qu’il l’a été. Sur l'une de ses actions les plus dangereuses, il était clairement hors-jeu."

L'Allemand affirme toutefois qu'il faudra se méfier de Mbappé : "Bien sûr, un joueur comme lui se retrouve toujours en position de conclure les actions. C’est un danger absolu, ça ne fait aucun doute. Actuellement, c’est peut-être le meilleur finisseur (au monde)."

Lors de sa dernière visite à l'Allianz Arena, le buteur tricolore s'était offert un doublé, et Paris l'avait emporté (2-3).