Bayern Munich: Tuchel s'énerve

L'entraîneur du Bayern a critiqué la performance de son équipe en première mi-temps contre Fribourg, qui a sacrifié deux points précieux.

Les champions d'Allemagne ont concédé un but en fin de match, perdant ainsi des points dans la course au titre. La performance générale des Bavarois n'et guère satisfaisante. Les 30 premières minutes ont permis à Fribourg de prendre l'avantage avant que Mathys Tel et Jamal Musiala ne donnent l'avantage au Bayern, avant que Lucas Holer ne vienne briser le cœur des Munichois à la 87e minute.

Tuchel a critiqué la performance de son équipe en première mi-temps, déclarant à ESPN: "Une demi-heure terrible de notre part. Les 10-15 minutes de la première mi-temps n'ont pas été plus que correctes. La deuxième mi-temps a été bonne, avec de grosses occasions, un bon état d'esprit, une bien meilleure discipline et une bien meilleure qualité dans l'ensemble du match. Nous aurions pu gagner, mais nous n'avons pas défendu la remise en jeu [pour l'égalisation de Fribourg] comme il le fallait pour nous en sortir avec une victoire. Dans l'ensemble, nous pouvons dire que la première mi-temps n'a pas été suffisante pour mériter la victoire."

Une prestation médiocre

Après une nouvelle prestation médiocre du Bayern, Tuchel a regretté les occasions manquées et la mauvaise défense qui a hanté son équipe toute la saison. Le Bayern a eu tendance à perdre son avance et à capituler - ce que Leverkusen, invaincu, a évité - ce qui a, en partie, coûté son poste à Tuchel à la fin de la saison.

Tuchel et ses joueurs du Bayern vont transpirer lors du match de Leverkusen contre Cologne demain, alors que l'équipe de Xabi Alonso qui peut maintenant s'emparer de la tête du classement. En cas de victoire de Leverkusen, le Bayern devra reprendre 10 points en autant de matches pour remporter le titre.