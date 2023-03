Bayern Munich- PSG, toutes les réactions

Le PSG a été sorti par le Bayern Munich en 8es de finales de la C1. Retrouvez toutes les réactions.

Danilo Pereira (milieu de terrain du PSG sur Canal+) : « C’est difficile. On a fait des erreurs et c’est la Champions League. En quoi ils sont meilleurs que nous ? C’est une équipe très physique, qui gagne beaucoup de duels. Aujourd’hui, nous, on n’en a pas gagné beaucoup. Et quand c’est comme ça, c’est difficile. Je n’ai pas de mots. Si on progresse d’année en année ? Pour progresser on doit être tous ensemble. On a des grands joueurs ici et on doit travailler ensemble pour grandir. »

Dayot Upamecano (défenseur du Bayern sur Canal+) : « Je ne trouve que Paris nous a embêtés. On savait que ça allait être un match difficile et qu’ils allaient jouer beaucoup sur Kylian. Ce soir, c’était un travail d’équipe. Il fallait fermer les espaces et bien coulisser. On fait le boulot. On savait que ça allait se jouer sur des détails. On a marqué le 1er but suite à une erreur de l’adversaire. Aujourd’hui, on a montré qu’on était une équipe. Moi ? Je suis à l’écoute, et je joue avec de grands joueurs. On me donne beaucoup de conseils et moi je prends ».

Kingsley Coman (attaquant du Bayern sur Canal+) : « En 1e période, ça a été compliqué. De Ligt nous laisse dans le match. En 2e période, on a réglé les problèmes et on a été plus compacts. Ce qui a fait la différence ? La dernière fois ils nous ont sorti et aujourd’hui on méritait la victoire. On se concentre sur nous et on fait un superbe travail ».

Christophe Galtier (entraineur du PSG On n’a pas su marquer sur nos temps forts. On a eu une bonne période en 1e avec des situations et on a bien rivalisé avec l’adversaire. Mais on n’a pas su concrétiser. Ensuite, en 2e, on prend ce but vraiment stupide à ce niveau-là. A ce niveau-là, il faut avoir plus de lucidité. On subissait leur pression et il ne fallait pas avoir honte de jouer long. Et quand vous êtes mené, évidemment ça commence à être difficile. C‘est une frustration et une déception. Si on avait ouvert le score le match aurait surement été différent. Le Bayern au-dessus sur les 2 matches ? Il y a aussi la disponibilité de l’effectif qui a fait la différence, avec beaucoup d’absences chez nous et deux centraux qui sortent. Ça nous affaiblit. Autant sur le 1er match, le Bayern a été dominateur, autant là on a montré un tout autre visage. On ne peut pas refaire la double confrontation, il faut regarder devant. Ça reste une grande déception, il faut la digérer et accepter. Tout le monde est déçu et moi le premier. Mon avenir ? Il dépend de ma direction. Moi, je maintiens le cap et je reste concentré sur la fin de saison. Avec beaucoup d’énergie ».

Gianluigi Donnarumma (gardien du PSG sur Canal+) : « On est déçus. Il y a beaucoup de déception. La Ligue des Champions ce sont des détails. En 1e période, on aurait pu faire mieux. Je pense que l’équipe a tout donné. Mais le football c’est comme ça. Ce soir, il y a une grande déception et on est tous énervés. Mais demain il faut relever la tête et être fiers de faire partie de ce grand club ».