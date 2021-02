Bayern Munich, problème à la cuisse pour Gnabry

Le Bayern Munich devrait se passer de Serge Gnabry après que l'international allemand se soit blessé à la cuisse.

L'équipe de Hansi Flick a ajouté un autre trophée majeur à sa collection avec une victoire 1-0 sur les Tigres jeudi en finale de la Coupe du monde des Clubs, mais ce succès a un prix.

Aucune durée d'indisponibilité n’a été dévoilée concernant l’absence de Gnabry, mais il restera sur le flanc pendant un certain temps.

"Le FC Bayern devra se passer de Serge Gnabry dans un avenir proche", lit-on dans un communiqué publié sur le site officiel du club.

«L'attaquant s'est déchiré un muscle de la cuisse gauche lors du succès 1-0 d'hier en finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA contre Tigres UANL. La blessure a été confirmée suite à un examen par l'unité médicale du FC Bayern."

"Gnabry a disputé 28 des 32 matches de compétition jusqu'à présent cette saison et a marqué six buts."

En plus des six buts que Gnabry a enregistrés lors de la campagne 2020-2021, il a également fourni quatre passes décisives. Il est devenu un élément clé des plans de Flick, l'ancien diplômé de l'académie d'Arsenal a vu ses options monter en flèche à la suite de son passage en 2017 à l'Allianz Arena.

Le joueur de 25 ans a disputé 18 des 20 matches de Bundesliga du Bayern cette saison, faisant partie du onze de départ dans 16 de ces sorties.

Il se pourrait qu'il rate des matchs importants dans les compétitions nationales et continentales. Le Bayern, qui compte désormais six titres à son actif, cherche à défendre sa couronne de Bundesliga et sera de retour en action lundi contre l'Arminia Bielefeld.

Les hommes de Flick se rendront ensuite à l’Eintracht Francfort avant d’affronter la Lazio lors de leur match aller en Ligue des champions le 23 février. Au moment de la date de retour de ce match, le Bayern aura accueilli les anciens adversaires du Borussia Dortmund - il reste à déterminer quand Gnabry reviendra sur le pré.