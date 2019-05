Bayern Munich, Niko Kovac dément les rumeurs de départ

L'entraineur croate du Bayern a affirmé qu'il sera toujours à son poste la saison prochaine.

Vendredi, avant le dernier match de la saison de l'équipe bavaroise, Goal et le média allemand Spox ont fait savoir qu'une séparation entre le Bayern et son entraineur actuel, Niko Kovac, était envisagée. Malgré un contrat qui courait jusqu'en 2021, le Croate aurait perdu la confiance de ses dirigeants, ainsi qu'une partie de son vestiaire. Une issue qui apparaitrait un peu moins sûre 24 heures plus tard.

Le Bayern vient de conquérir le titre de champion d' , en étrillant l'Eintracht Francfort (5-1). La semaine prochaine, il peut même aller chercher le doublé s'il domine le en finale de la Coupe. Se séparer d'un entraineur qui a amassé deux trophées en seulement une saison ne concorderait pas avec la manière de fonctionner de cette institution.

"Une information de première main"

Par ailleurs, ce qui plaide en faveur d'un statu en quo c'est les déclarations de l'intéressé lui-même. Questionné ce samedi par Sky sur son avenir juste après la consécration nationale, il a affirmé être "convaincu" qu'il sera "encore sur le banc du Bayern la saison prochaine".

Face à l'insistance des journalistes qui ne savaient alors pas si c'était des déclarations sincères ou simplement une façon de fuir le débat, Kovac a rétorqué : "vous pouvez croire que c'est une information de première main, et non de deuxième ou de troisième". Est-ce une promesse faite de la part de Hoeness ou de Rummenigge ? "Euh, oui, on va laisser ça comme ça", a-t-il répondu.