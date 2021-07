Bayern Munich – Nagelsmann veut garder Goretzka

Le nouvel entraîneur du Bayern Munich espère que Leon Goretzka va prolonger avec le Bayern plutôt que d'aller voir ailleurs.

Ce mercredi, Julian Nagelsmann s'est présenté pour la première fois devant les média en tant que coach du Bayern. Arrivé en provenance du RB Leipzig, il succède à Hansi Flick qui est désormais sélectionneur de la Mannschaft après le long bail de Joachim Löw.

Et pour sa première conférence de presse, Julian Nagelsmann a déjà pris position sur l'avenir de plusieurs des cadres du Bayern.

Sur son choix de rejoindre le Bayern : « Quand j'ai été contacté j'en ai rapidement parlé à ma famille. La conversation avec ma femme a duré 5 minutes 30. Parfois dans le football les choses se font rapidement. Au final, je pense avoir pris la bonne décision. »

Sur Manuel Neuer : « Tout d'abord il restera capitaine car c'est un capitaine exceptionnel. Il en va de même du conseil des sages. David Alaba étant parti, nous allons lui trouver un remplaçant (la saison dernière, ce conseil des sages, qui encadre la vie du groupe, était composé de Manuel Neuer, Thomas Müller, Robert Lewandowski, David Alaba et Joshua Kimmich, nd.l.r.). Le conseil des sages est là pour prendre des décisions en petit comité. C'est une bonne chose et ça ne va pas changer. »

Sur Leroy Sané : « Il a des qualités exceptionnelles, une vitesse incroyable et est l'un des meilleurs joueurs au monde dans les un-contre-un. Il va beaucoup nous apporter et je suis sûr que nous verrons un Leroy Sane plus fort cette saison et il aura un rôle primordial dans les succès du Bayern. »

Sur Leon Goretzka, qui n'a pas encore prolongé son contrat : « Je serais heureux de pouvoir l'entraîner et de l'accompagner dans sa progression. C'est un des meilleurs milieux au monde car il a cette capacité à marquer régulièrement. Tous les entraîneurs veulent un joueur de sa trempe dans son équipe, moi le premier. »