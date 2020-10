Bayern Munich - Lucas Hernandez : "Ici, on ne respire que la victoire"

Le Français s'apprête à retrouver son ancien club de l'Atletico ce mercredi soir, en C1, avec l'envie première de continuer à dominer l'Europe.

Champion d'Europe avec le l'été dernier, Lucas Hernandez, déjà Champion du Monde avec l'Équipe de , a déjà un palmarès qui pourrait faire des jaloux. Resté en lors du mercato, lui qui a longtemps été annoncé proche d'un départ, le natif de Marseille n'est toutefois pas rassasié. Bien au contraire...

En effet, les succès appellent les succès, et Lucas Hernandez n'est pas du genre à se lasser de gagner. Alors que le Bayern Munich entame sa campagne de Ligue des Champions ce mercredi soir face à l' , l'ancien joueur des Colchoneros aborde ces retrouvailles avec un seul et unique objectif : continuer à triompher.

"On entre dans la nouvelle saison avec la même motivation"

"C'est la mentalité allemande : ici, on ne respire que la victoire. C'est le point fort de ce club et de ses joueurs. On entre dans la nouvelle saison avec la même motivation, la même envie. L'an dernier, nous avons tout gagné, la Coupe, le Championnat, la , et notre objectif est de refaire la même chose", a ainsi confié le défenseur en conférence de presse, à la veille de ce match face aux Espagnols, avant d'avoir un petit mot pour Diego Simeone, lequel lui a permis de découvrir le haut niveau.

"Simeone est à mes yeux l'un des meilleurs entraîneurs du monde, je lui suis très reconnaissant de ce qu'il a fait pour moi. Il m'a fait monter des équipes de jeunes jusqu'en équipe première (...) Je suis parti de l'Atlético parce que je voulais me fixer d'autres objectifs, et découvrir une autre culture. L'an dernier a été difficile pour moi à cause des blessures, mais je ne suis ni triste ni déçu de mon choix, même si bien sûr j'ai toujours un lien particulier avec l'Atlético", a ensuite ajouté le Français.