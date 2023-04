Bayern Munich : Les mots forts de Tuchel sur Mané

Thomas Tuchel a soutenu Sadio Mane pour qu'il prouve sa valeur au Bayern Munich après son conflit avec son ancien manager Julian Nagelsmann.

L'international sénégalais aurait confronté Nagelsmann à propos de son rôle réduit avant que l'Allemand ne soit licencié par le Bayern, après n'avoir vu que huit minutes de jeu contre le Paris Saint-Germain en huitième de finale retour de la Ligue des champions. L'ancien entraîneur de Chelsea, Tuchel, a été nommé remplaçant de Nagelsmann pendant la pause internationale et soutient Mane pour qu'il retrouve le genre de forme qui l'a fait émerger comme l'un des meilleurs attaquants d'Europe à Liverpool.

"Un joueur clé"

"Il a marqué 20 ou 30 buts chaque année à Liverpool, où il était un joueur clé. Sa qualité ne fait aucun doute", a déclaré Tuchel aux journalistes. "Même à son âge, il faut toujours du temps pour s'acclimater après un changement de club. Cela peut prendre du temps. Il n'y a aucun doute sur sa qualité et sur ce qu'il peut nous apporter. Il faut lui faire confiance et être patient pour qu'il retrouve le rythme. Un but aide généralement à la confiance".

Tuchel a fait entrer Mané dans les 20 dernières minutes de la victoire de Der Klassiker contre le Borussia Dortmund le week-end dernier, et il s'est montré très actif lors de la victoire 4-2 du Bayern, qui retrouve ainsi la tête de la Bundesliga. L'attaquant a dû renoncer à une grande partie de la saison en raison d'une blessure à la jambe qui l'a contraint à subir une intervention chirurgicale, et il a eu du mal à retrouver sa place de titulaire depuis son retour en février. Il espère toutefois impressionner Tuchel à l'entraînement afin de jouer un rôle plus important en fin de saison.