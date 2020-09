Hoffenheim - Bayern (4-1), un Bayern méconnaissable boit la tasse

A la surprise générale, le Bayern a été défait ce dimanche à Hoffenheim lors de la 2e journée de Bundesliga.

Si impressionnant depuis l’entame de l’année 2020, le a enregistré ce dimanche un accroc complètement inattendu sur le terrain de . Méconnaissables, les champions d’Europe se sont fait surprendre par une vaillante et ambitieuse équipe de Sebastien Hoeness. Un faux-pas qui n’est pas immérité et qui servira de piqûre de rappel à cette formation.

Un Bayern trop sûr de lui

Est-ce la supercoupe d’Europe disputée et remportée jeudi soir à Bucarest qui a éreinté les Bavarois ? On pourrait le penser au vu de l’entame de match catastrophique que ces derniers ont réalisée. Au bout de 24 minutes de match, ils avaient déjà deux buts de retard. Des réalisations signées du Bosnien Bicakcic (16e) et de l’Israélien Dabbur (24e). L’autre explication serait que les Munichois ont pris leurs opposants de haut, avec une attitude nonchalante qui ne leur ressemble pas.

Les Munichois n’ont pas mis les ingrédients qu’il fallait pour assurer la victoire. Certes, à 0-2 ils se sont rebiffés et ont cherché à renverser la vapeur, mais derrière ils ont aussi concédé d’autres occasions. N’était-ce les arrêts de Neuer ou leur transversale (29e), le match aurait été plié bien plus tôt.

Le Bayern s’écroule vers la fin

C’est à la 37e minute que le Bayern a réussi à réduire le score. Joshua Kimmich a relancé son équipe d’une superbe frappe en pleine lucarne de l’extérieur de la surface. On croyait alors les Bavarois partis pour mettre une pression sur leurs opposants afin d’égaliser. Il n’en a rien été. Ils ont joué à leur main et cette piètre productivité n’est pas resté sans sanction. En fin de partie, ils ont encaissé deux autres buts de la part d’Andrej Kramaric (77e et 92e).

Après 23 victoires consécutives et 10 mois sans le moindre accroc, le Bayern est donc tombé et lourdement qui plus est. Il n’y a pas de péril en la demeure, mais les Munichois seront bien inspirés de méditer sur cette déroute pour ne plus vivre ce genre de mésaventure. Hoffenheim, pour sa part, peut fier de son exploit. Un exploit en majuscule. De quoi donner des motifs d’espoir à tous les autres concurrents de la .