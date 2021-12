Bayern Munich : Kingsley Coman absent jusqu'en 2022

La soirée aurait pu être parfaite pour le Bayern Munich. En match avancé de la 16e journée de Bundesliga, le champion d'Allemagne se rendait sur la pelouse du mal classé Stuttgart, mardi soir. Et les Bavarois ont été sans pitié avec leur adversaire du soir en s'imposant sur le large score de 5 à 0.

OFFICIEL - Sergio Agüero met un terme à sa carrière

Un succès de plus dans les poches des Bavarois. Mais un succès important. En effet, grâce à ces trois points supplémentaires, le Bayern Munich ne peut plus être rattrapé par ses poursuivants avant la fin des matches aller et est donc officiellement « Herbstmeister », c'est-à-dire, champion d'automne. Le Bayern totalise 40 points. Loin devant le Borussia Dortmund, son dauphin, qui en compte 31.

Coman va manquer le match contre Wolfsburg

L'article continue ci-dessous

Seule ombre au tableau, la nouvelle blessure de l'international français Kingsley Coman. Visiblement touché à l'arrière de la cuisse, l'ancien du Paris Saint-Germain et de la Juventus Turin s'est arrêté en pleine course, grimaçant. Il a donc cédé sa place à Leroy Sané (27e). Ce mercredi, au lendemain de la victoire contre Stuttgart, le Bayern Munich a communiqué : fin d'année pour Kingsley Coman.

"Kingsley Coman, 25 ans, manquera ce vendredi le dernier match de l’année 2021 du FC Bayern contre le VfL Wolfsburg. L'international français souffre d’une déchirure d'une fibre musculaire à la cuisse droite", indique le club allemand sur son site officiel. En grande forme en 2021, l'ailier explosif aura notamment remporté un premier trophée en sélection avec la Ligue des Nations. Place à 2022.