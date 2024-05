Bayern Munich, Kane heureux malgré tout

Harry Kane a rendu hommage aux « incroyables » supporters du Bayern après être entré sur le terrain avec sa famille contre Wolfsburg.

Après la victoire 2-0 du Bayern sur Wolfsburg dimanche, match que Kane a manqué en raison d'une blessure au dos, le capitaine anglais a été rejoint par sa famille à l'Allianz Arena pour remercier les supporters de les avoir si bien accueillis depuis qu'ils ont quitté Tottenham.

Il a tweeté : « Un grand merci à nos supporters qui nous ont permis, à moi et à ma famille, de nous sentir si bien accueillis et chez nous cette saison. C'était génial de passer un bon moment avec la famille sur le terrain et de remercier nos incroyables supporters après une bonne victoire. Nous chercherons à terminer sur une bonne note le week-end prochain. #MiaSanMia (Nous sommes ce que nous sommes) ».

Pas de titre, pas de problème

Alors que le Bayern a été contraint de subir une saison sans trophée, pour la première fois depuis 2012, Kane a marqué plus de 40 buts toutes compétitions confondues et s'est révélé être une recrue très utile. L'attaquant espère que les Bavarois pourront décrocher quelques trophées la saison prochaine, alors qu'il attend toujours son premier titre chez les seniors.

Pour rappel, le joueur anglais, qui s'est blessé lors de la défaite 2-1 du Bayern en demi-finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid la semaine dernière, espère jouer son dernier match de Bundesliga de la saison, sur le terrain d'Hoffenheim, samedi après-midi.