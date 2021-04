Bayern Munich - Hansi Flick confirme : il partira au terme de la saison

L'entraîneur du Bayern Munich a confirmé après la victoire face à Wolfsburg son souhait de quitter ses fonctions au terme de la saison en cours.

Il y avait de l'eau dans le gaz depuis de nombreuses semaines en coulisses. Mardi soir, au Parc des Princes, le sportif a lâché. En d'autres mots, c'est la crise au Bayern Munich. Et la victoire du jour sur la pelouse de Wolfsburg (2-3) n'y change pas grande chose. Et pour cause, Hansi Flick a annoncé son souhait de quitter le club en fin de saison.

L'entraîneur du Bayern Munich, qui a pris ses fonctions en novembre 2019 et conduit le Bayern vers d'historiques succès en Bundesliga, en DFB-Pokal et en Ligue des champions lors de sa première saison à la tête du club, en a marre. Et il l'a donc fait savoir après la victoire face à Wolfsburg. Les joueurs, eux, ont déjà été informés.

"Je suis très reconnaissant d'avoir été autorisé à accompagner l'équipe"

"J'ai dit à l'équipe aujourd'hui que j'avais informé le club la semaine suivant le match à Paris que je souhaitais mettre fin à mon contrat à la fin de la saison. C'était important pour moi que l'équipe l'entende de moi. Je suis très reconnaissant d'avoir été autorisé à accompagner l'équipe", a déclaré Hansi Flick, sûr de lui, à Sky Germany.

Bien que Hansi Flick n'en soit qu'à sa première saison complète à la tête du Bayern, il a alimenté les rumeurs ces dernières semaines, lui qui ne s'entendrait pas avec une partie des dirigeants. Hansi Flick et le directeur sportif Hasan Salihamidzic se sont querellés. Et le premier cité considère visiblement cette relation intenable sur la durée.

"L'année dernière, notre équipe - et tout le monde le sait - avait plus de qualité que l'équipe cette saison", avait déclaré Hansi Flick lors d'une conférence de presse cette semaine, pointant indirectement du doigt Hasan Salihamidzic. L'entraîneur du Bayern pourrait également souhaiter saisir l'occasion de prendre la relève en tant que sélectionneur de l'Allemagne cet été, Joachim Low ayant déjà confirmé qu'il partirait après l'Euro 2020. Au Bayern, la piste privilégiée pour le remplacer mènerait à Julian Nagelsmann.