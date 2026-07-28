Jan-Christian Dreesen, le directeur général du Bayern Munich, a réagi aux rumeurs qui ont récemment circulé au sujet d'un transfert du Colombien Luis Diaz, star du club bavarois, vers les rangs d'Al-Hilal en Arabie saoudite.

Jan-Christian Dreesen a minimisé l'ensemble des informations relayées concernant un transfert de Luis Diaz vers Al-Hilal, déclarant au journal allemand « Kicker » : « Nous serions stupides de vendre Diaz, n'est-ce pas ? ».

Et Dreesen d'ajouter : « Nous avons une très belle équipe, honnêtement. Commençons la saison et lançons-nous pour marquer quelques buts ! ».

Le quotidien français « L'Équipe » a indiqué qu'Al-Hilal présenterait une offre initiale d'au moins 70 millions d'euros pour tenter de convaincre la direction du Bayern Munich de négocier son départ, dans un contexte de retour en force du marché saoudien, qui entend animer la scène européenne et cibler des noms de premier plan.

Al-Hilal ne souhaite pas perdre de temps durant le mercato en cours ; après avoir bouclé le transfert de Crysencio Summerville, l'équipe entraînée par Simone Inzaghi aspire à réaliser un autre coup retentissant sur le marché des transferts en s'attachant les services d'un joueur de classe mondiale.