Bayern - Muller aurait aimé voir Messi et Ronaldo associés au PSG

Les deux stars mondiales se sont envolées vers un nouveau challenge cet été, mais le joueur du Bayern aurait aimé les voir associées dans la capitale.

Le milieu de terrain du Bayern Munich Thomas Müller a admis qu'il aurait aimé voir Lionel Messi et Cristiano Ronaldo jouer ensemble pendant les dernières années de leur carrière. L'Argentin et le Portugais ont tous deux effectué des transferts spectaculaires ces dernières semaines : Messi, l'ex-star du FC Barcelone, a rejoint le Paris Saint-Germain, tandis que Ronaldo, ex-attaquant vedette de la Juventus, a signé un retour déjà célèbre à Manchester United lors des derniers jours.

La perspective de voir les deux hommes jouer côte à côte a pourtant semblé crédible à un moment donné, après le transfert du premier à Paris et les rumeurs selon lesquelles le second souhaitait quitter Turin. Aujourd'hui, la star allemande Müller a déclaré que cela n'aurait été qu'une aubaine pour le sport de les voir associés.

"Cela aurait été une combinaison très intéressante"

"Si Kylian Mbappé est toujours là, alors j'aurais aimé voir Cristiano Ronaldo et Lionel Messi jouer ensemble", a déclaré le joueur de 31 ans à Sky Sports après la victoire 5-0 de son équipe sur le Hertha BSC samedi. "Cela aurait été une combinaison très intéressante, surtout pour moi qui suis un fan de ce sport. Vous avez besoin de joueurs qui sont bons avec le ballon et qui sont bien en dehors du ballon. Cristiano est devenu un joueur très fort. Il n'a plus besoin du ballon aussi profondément. Messi et Neymar auraient pu traverser le milieu de terrain. Cela aurait été intéressant", a ensuite analysé l'international allemand, qui aurait suivi cela d'un oeil particulièrement attentif.

Thomas Müller évitera une rencontre immédiate avec Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo lorsqu'il reviendra de sa mission internationale avec l'Allemagne, après avoir été nommé dans la première équipe de Hansi Flick pour les qualifications de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le Bayern a été versé dans le groupe E de la Ligue des champions de cette saison, aux côtés du FC Barcelone, du Benfica et du Dynamo Kyev, tandis que Messi et le PSG affronteront Manchester City, le RB Leipzig et le Club Brugge. Ronaldo et United devront quant à eux affronter Villarreal, tenant de l'Europa League - qui a battu les Red Devils en finale l'an dernier - ainsi que l'Atalanta et les Young Boys.