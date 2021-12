Bayern-Mayence (2-1) : Munich prend le large en Bundesliga

Impérial en Ligue des Champions face au FC Barcelone (3-0) cette semaine, le Bayern Munich a réalisé l'exploit de terminer la phase de poules avec six victoires en six matches. Solides, les Bavarois le sont aussi en Bundesliga, eux qui pointent en tête avec 4 points d'avance sur le Borussia Dortmund. Ce samedi, ils ont encore été à la hauteur face à Mayence (2-1).

Tout a pourtant commencé dans la difficulté contre des visiteurs libérés, portés par leur début de saison très satisfaisant. Alphonso Davies a d'abord manqué deux opportunités (6e, 10e), laissant à Mayence l'occasion de lui faire regretter... Et les hommes de Bo Svensson ne s'en sont pas privés. Karim Onisiwo a pris le meilleur sur Corentin Tolisso (22e) dans les airs. Une ouverture du score surprise, plongeant le Bayern Munich dans le doute jusqu'à la pause.

Le Bayern renverse Mayence en 2e période

Au retour des vestiaires, le Champion d'Allemagne s'est finalement réveillé, retrouvant des sensations grâce aux prouesses de ses éléments offensifs. À l'image d'un Kingsley Coman une nouvelle fois décisif, buteur d'une frappe croisée du pied droit (53e). Retour au score.

Porté par ce but, le Bayern Munich a exercé un pressing de tous les instants, acculant Mayence dans sa moitié de terrain. Face à cette pression constante, les visiteurs ont cédé une seconde fois. Cette fois, devant le jeune attaquant Jamal Musiala (74e). Trouvé par Benjamin Pavard, l'Allemand a contrôlé et enchainé avec un tir précis finissant sa course dans le petit filet opposé. Un enchaînement rapide laissant impuissant le portier adverse.



Vainqueur au terme d'une belle réaction collective, le Bayern Munich réalise une opération parfaite. Et pour cause, dans le même temps, le Borussia Dortmund d'Erling Haaland a été tenu en échec sur la pelouse de Bochum (1-1). Après 15 journées de Bundesliga, les hommes de Julian Nagelsmann comptent ainsi six points d'avance sur ceux de Marco Rose.