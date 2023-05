Bayern – Kimmich tacle sa direction après le titre

Particulièrement surpris et déçu par la mise à l'écart de Kahn et Salihamidzic, Kimmich a ouvertement critiqué la direction du Bayern après le titre.

Alors même que le Bayern venait de décrocher son 11ème titre consécutif de Bundesliga, l'ambiance était mi-figue mi-raisin à Munich entre des célébrations aussi joyeuses qu'inespérées et une incompréhension totale quant au limogeage express d'Oliver Kahn et Hasan Salihamidzic. Une situation chaotique durant laquelle plusieurs joueurs ont critiqué la direction du club, Joshua Kimmich en tête.

Kimmich tacle sa direction durant le titre

Prenant la parole à l'issue de la rencontre, Joshua Kimmich n'a pas gâché son incompréhension et n'a pas hésité à remettre en cause la décision de sa direction : « Je ne le savais pas. Bien sûr que c'est très surprenant le jour du match pour le titre. Le club aurait pu attendre quelques jours, ce n'est pas très correct. » Avant d'ajouter : « Je ne vais pas juger si la décision est bonne ou mauvaise. C'est bizarre de remporter la Bundesliga, surtout dans un final comme celui-là, et d'apprendre une telle nouvelle juste derrière. Ce sont des montagnes russes émotionnelles. »

En interne, le club avait informé Oliver Kahn et Hasan Salihamidzic de leur limogeage depuis quelques jours, Thomas Tuchel lui-même le savait depuis vendredi. En réalité, seul le groupe et les employés du club avaient été tenus au secret. Problème, Kahn s'est emporté lorsqu'il a été mis au courant et le club lui a interdit de se rendre à Cologne pour suivre la rencontre, de peur qu'il ne fasse fuiter l'information à l'équipe. Il était, en ce sens, également absent des célébrations à Munich.

Le club souhaitait informer l'équipe calmement après la remise du trophée et les célébrations avec les supporters lorsque la pression et la liesse seraient retombées. Il était même prévu qu'Hasan Salihamidzic annonce lui-même la nouvelle aux joueurs avant qu'un communiqué officiel ne soit publié sur le site du club. Sauf que Bild a sorti l'information lors de la seconde mi-temps et que les joueurs ont été pris de court, se sentant également trahi. C'est sans doute ce qui explique le coup de gueule de Kimmich, lui qui était en plus un proche de Salihamidzic.