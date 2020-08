Bayern - Goretzka : "C'était marrant de battre Messi"

Le milieu de terrain bavarois s'est amusé d'avoir largement dominé l'une de ses idoles de jeunesse en quart de finale de Ligue des champions.

La star du Bayern Leon Goretzka dit qu'il était amusant de faire tomber Lionel Messi et ses coéquipiers lors de l'extraordinaire humiliation 8-2 du Barcelone en quart de finale de la .

Les géants de la ont humilié les géants espagnols et leur star argentine au stade de la Luz vendredi soir. Après le match, il a été demandé à Goretzka si cela faisait mal d'embarrasser une éventuelle idole d'enfance comme Messi, ce à quoi il a répondu : "Non, ça n'a pas fait mal, c'était même amusant".

Le Bayern semble désormais le favori pour la victoire, et Goretzka s'est réjoui de sa performance mais a insisté sur le fait que l'équipe devait rester concentrée pour atteindre l'objectif final.

"C'est difficile de le dire si tôt après le match. Je pense qu'il faudra quelques jours pour analyser ce résultat", a déclaré l'Allemand à Sky Sports.

"Nous avons tellement confiance, mais comme nous venons de le dire dans le vestiaire, nous avons fait le premier de trois pas."

Thomas Müller, qui a marqué le premier but de la rencontre à la quatrième minute, a eu du mal à expliquer pourquoi le Bayern était si dominant dans ce match. Mais il a insisté sur le fait que l'équipe ne pensait qu'à son prochain match, alors que le résultat contre le Barça ne signifie rien.

"C'est difficile à expliquer. Je pense qu'en ce moment, notre équipe est dans une forme incroyable, a-t-il déclaré à BT Sport. Merci pour le trophée d'homme de match - nous avons peut-être 12 à 15 joueurs qui le méritent. Nous avons travaillé si dur et nous avons cette intensité. C'est difficile de nous battre. C'était tellement amusant aujourd'hui.

"Pour notre style de joueurs, le nom des joueurs que nous affrontons n'a pas d'importance. Quand quelqu'un appuie et dribble, ce n'est pas un problème. Ensuite, nous attrapons le ballon et nous avons tellement de talent dans la ligne offensive. Nous nous sentons bien, mais maintenant nous devons nous taire et nous régénérer."