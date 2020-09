Bayern, Flick compte toujours sur Thiago Alcantara et Alaba

L'entraîneur allemand compte sur les deux joueurs et continuera à les utiliser pour la nouvelle saison malgré les rumeurs de transferts.

L'entraîneur du , Hansi Flick, a déclaré que Thiago Alcantara et David Alaba étaient toujours dans ses plans avant la campagne 2020-2021, mais a confirmé qu'Ivan Perisic retournait à l' . Thiago Alcantara a été fortement lié à un départ de l'Allianz Arena, notamment vers , ces derniers mois, ayant refusé la possibilité de prolonger son contrat actuel au-delà de sa date d'expiration l'été prochain.

On pense que Liverpool mène la course pour la signature de l'international espagnol, le Bayern Munich serait prêt à le laisser partir si le prix demandé de 30 millions d'euros est payé par un autre club. Le joueur de 29 ans a déclaré publiquement qu'il n'avait dit à personne qu'il envisageait de quitter le club avant de jouer dimanche lors de la victoire 4-0 de l' contre l' en Ligue des Nations.

Cependant, le patron du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, a exprimé sa conviction que Thiago ira vers de nouveaux pâturages avant la fermeture du mercato estival, après avoir aidé les hommes d'Hansi Flick à remporter la , la Coupe d' et la la saison dernière. David Alaba devrait également partir, avec et parmi ceux qui sont crédités d'un intérêt pour le défenseur qui n'a pas encore prolongé son contrat.

Flick veut remplacer Perisic, Coutinho et Odriozola

Comme Thiago Alcantara, l'Autrichien est sur le point de devenir un agent libre en 2021, et il a été suggéré que le Bayern pourrait chercher à tirer profit d'un actif précieux afin d'éviter de le perdre contre rien. Flick reconnaît l'incertitude de la situation actuelle concernant le duo, mais insiste sur le fait qu'il continuera à se préparer pour un premier match de contre Schalke vendredi prochain avec les deux joueurs en tête.

"La situation n'est pas si simple. Tant qu'ils sont dans l'équipe, je prévois de faire jouer les deux", a déclaré l'entraîneur du Bayern aux journalistes lors de la présentation des trophées du triplé du club mercredi. Flick a poursuivi en révélant que les Bavarois avaient décidé de ne pas acheter définitivement Ivan Perisic, prêté par l'Inter Milan la saison dernière, dans son effectif et qu'il chercherait à remplacer le Croate, Philippe Coutinho et Alvaro Odriozola dans les semaines à venir.

"Il a été décidé de ne plus acheter ces trois-là", a déclaré l'entraîneur allemand à propos de Perisic et de deux stars qui ont été renvoyées à Barcelone et au après des périodes de prêt à l'Allianz Arena. "Nous travaillons pour que nous puissions ramener la qualité dans ces postes", a conclu Flick. Après la réception de Schalke, le Bayern Munich jouera la finale de la Super Coupe de l'UEFA face au , vainqueur de la , le 24 septembre, trois jours avant de se rendre à .