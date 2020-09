Bayern Munich - Tanguy Kouassi absent pendant au moins six semaines

L'ancien joueur du PSG s'est blessé lors de la reprise de l'entraînement.

Après sa victoire en , les joueurs du Bayern de Munich ont eu droit à quinze jours de vacances. Tanguy Kouassi, arrivé en provenance du PSG n'avait pas pu prendre à la compétition sous les couleurs bavaroises.

Et à l'occasion de la reprise de l'entraînement avec le Bayern, Tanguy Kouassi a été victime d'un claquage. Et selon le site internet de Sport Bild, le défenseur français âgé de 22 ans sera indisponible pendant au moins six semaines et manquera donc la reprise de la et le premier match du Bayern, le vendredi 18 septembre, face à .