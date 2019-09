Bayern - Coutinho révèle le message envoyé par Klopp quand il a signé

L'ancien attaquant de Liverpool est heureux de suivre les conseils de son ancien entraîneur alors qu'il souhaite relancer sa carrière en Allemagne.

Un an et demi après son arrivée au , Philippe Coutinho a décidé de relancer sa carrière en rejoignant le Bayern Munich, en prêt, cet été. Indésirable au FC Barcelone, qui pensait à lui comme monnaie d'échange dans le dossier Neymar, l'international brésilien va découvrir un nouveau championnat : la . Proche de Jürgen Klopp lors de son passage à , Philippe Coutinho a reçu l'aval de ce dernier pour rejoindre le club bavarois.

Dans une interview accordée à Sport Bild, Philippe Coutinho a révélé que Jürgen Klopp, ancien entraîneur du Borussia Dortmund, lui a envoyé un message pour lui souhaiter le meilleur pour la suite de sa carrière au Bayern Munich : "Il m'a envoyé un message et m'a souhaité bonne chance. Il m'a dit que le Bayern est un grand club et que la est une grande compétition. Il s'est dit très heureux de me voir là-bas".

"Klopp a changé Liverpool"

L'article continue ci-dessous

L'ancien du Barça a encensé l'Allemand : "C'est tout simplement un entraîneur extraordinaire, l'un des meilleurs au monde. Il est un vrai leader. J'ai tellement appris de lui, surtout sur le plan psychologique. Il trouve toujours les mots justes, à la fois avant et pendant le match, et il réussit toujours à vous remettre sur les rails avec le prochain adversaire. Il a changé Liverpool et les a rendus vraiment forts encore. Ce fut un grand honneur de travailler avec lui".

Ce lundi, dans les colonnes de Bild, Jürgen Klopp avait révélé avoir conseillé en personne au Brésilien de rejoindre le champion d' en titre : "Je lui ai personnellement dit que le Bayern lui conviendrait bien. C'est un joueur de classe mondiale et une très bonne recrue pour le Bayern et la Bundesliga. Nous avions déjà dépensé tout l’argent que nous avions pour lui. Je lui ai déjà dit, en personne, que lui et le Bayern iraient bien ensemble."

Le technicien de Liverpool a tout de même eu une pensée pour son ancienne équipe, le , qui aura encore plus fort à faire pour remporter le titre de champion : "Ce n’est pas très bon pour Dortmund, j’espère que Dortmund remportera à nouveau le titre parce que ça devient ennuyeux de voir le Bayern gagner tous les ans, conclut Klopp. Mais Dortmund a une équipe incroyable". Jürgen Klopp aura le coeur tiraillé entre son ancien joueur et son ancien club lorsqu'il regardera la Bundesliga cette saison.