Bayern, Coman ne ne se voit pas au PSG

Kingsley Coman n'envisage pas de revenir au PSG, arguant que cela ne fait pas partie de son plan de carrière.

Kingsley Coman est entré dans l'histoire de la en marquant en finale de C1 face à son club formateur.

OL - Memphis Depay : "Je n'ai jamais dit que je voulais partir"

L'occasion pour l'ailier tricolore d'évoquer un éventuel retour à Paris au micro de Telefoot. Un retour qu'il n"envisage pas.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

"C'est un jour que je n’oublierai jamais. C’est comme dans un rêve. Quand je me réveille, je me dis: 'Ah, c’est vraiment arrivé'. J’ai une petite sensation un peu bizarre. J’espère que personne ne va me l’enlever, que ce n’est pas un rêve éveillé. C’est du pur plaisir", a-t-il raconté.

Et au sujet de ce retour au PSG alors ? C'est non, à cause de Neymar notamment, comme a plaisanté Coman. "Non, c’est compliqué. Si c’est Neymar ailier gauche ? Non (rires). Dans mes projets de carrière, Paris n’est pas dedans. Après il me reste huit ou dix ans au haut niveau donc on ne peut jamais fermer complètement la porte. Mais dans ma tête, ça reste des souvenirs d’enfance. J’ai beaucoup de bons souvenirs et un peu de moins bons, mais j’ai surtout gardé les bons souvenirs à Paris."

Coma n'oublie pas son ancien club pour autant. "Le PSG restera toujours mon club de cœur. Pour moi, c’était la bonne décision de partir. Peut-être que si je n’avais pas fait ce choix, je n’aurai pas pu gagner la Ligue des champions. Après, je n’ai pas toujours fait des choix faciles mais j’ai toujours pensé qu’avec mes qualités je pouvais jouer dans un grand club. C’est pour ça que j’ai toujours opté pour les grands clubs."