Bayern - Chelsea aussi dans un stade vide

L’opposition retour entre le Bayern et Chelsea en Ligue des Champions va aussi se tenir à huis clos.

Les huis clos se multiplient en Ligue des Champions. Après celui du PSG – Dortmund, de Valence – et de Barcelone – , le match mettant aux prises Bayern à , et qui devait avoir lieu le 18 mars prochain, va devoir se dérouler sans supporters.

C’est le premier ministre bavarois, Markus Söder, qui a annoncé la nouvelle ce mardi, en confirmant l'annulation de tous les événements qui rassemblent plus de 1000 personnes.

Le match entre Leipzig et , prévu ce mardi soir en C1, devrait être le dernier à se jouer devant des spectateurs.

Mercredi, Gladbach et Cologne se tiendra sans fans et ça sera le premier match « fantôme » dans l’histoire de ce pays. Même issue pour le derby de la Ruhr entre Dortmund et , programmé le week-end prochain. Notons aussi que le Bayern devra attendre le 18 avril prochain au moins pour retrouver son public. Enfin, le match amical entre l’ et l’ à Munich (le 31 mars) devrait également se dérouler à huis clos.