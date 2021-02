Bayern - Arminia Bielefeld (3-3), le Bayern prend un coup de froid

De retour du Qatar, le Bayern a subi un choc thermique et a essuyé le nul sous la neige face à la modeste formation d’Arminia (3-3).

Pour la troisième fois de la saison, le Bayern a cédé des points à domicile en Bundesliga. De retour de son escapade victorieuse au Qatar, l’équipe de Hansi Flick n’a pu se défaire d’Arminia (3-3). Lewandowski et consorts ont même eu à remonter un retard de deux buts dans cette partie.

Une première période à l’envers pour le Bayern

Ayant eu du mal à descendre de leur nuage suite au succès à la Coupe du Monde des clubs, les Bavarois ont donc raté leur première période. Leurs 45 premières minutes ont été très décevantes et c’est fort logiquement qu’ils se sont retrouvés avec deux buts de retard.

Les Munichois ont pris un but dès la 9e minute de la part du Néerlandais Michel Vlap. Puis, le même Vlap offrait une passe décisive à Amos Pieper pour le break à la 37e. L’Arminia dominait son prestigieux adversaire du jour, et sans concéder la moindre opportunité derrière.

Evidemment, la donne ne pouvait pas rester la même en deuxième mi-temps. Le Bayern a mis un point d’honneur à se rebiffer et les assauts se sont alors accumulés sur les buts des visiteurs. La première, signée Leroy Sané (47e) n’a rien donné, mais la seconde, décochée par Robert Lewandowski, a fini au fond (48e). Le goleador bavarois a relancé les siens en plaçant une belle volée suite à un centre de David Alaba.

Premier but de la saison pour Tolisso

Ca faisait 3-1 et on croyait le Bayern parti pour tout renverser. Cependant, un moment de déconcentration après cette réduction du score a été préjudiciable aux Munichois. Dès la 49e, l’Arminia reprenait ses deux buts d’avance grâce à une réalisation de Gebauer.

Ce troisième but d’Arminia aurait pu couper les champions d’Europe dans leur élan. Mais, ils ont su repartir de l’avant et c’est Corentin Tolisso qui a sonné la révolte en plaçant une tête victorieuse à la 57e minute de jeu. Le Français s’offrait à l’occasion son premier but de la saison. Le Canadien Alphonso Davies en a ensuite fait de même. A la 70e, le latéral gauche rétablissait la parité d’un tir en force à l’entrée de la surface.

Après cette égalisation, le Bayern a eu 20 minutes pour ajouter un quatrième. Il n’y est pas parvenu. Kingsley Coman a eu deux tentatives intéressantes mais sans les convertir (62 et 91e). Lewandowski a aussi eu la balle de la victoire (72e), sauf que la réussite l’a fui. Au final, le Bayern a donc dû se contenter de ce peu glorieux nul face au 16e du classement.