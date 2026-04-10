Bayer Leverkusen : toutes les informations sur la diffusion en un coup d'œil : qui diffuse les matchs du B04 en direct à la télévision et en streaming ?

Cette saison, le Bayer Leverkusen est mis à l’épreuve tant sur la scène nationale qu’internationale. Pour suivre ses matchs dans toutes les compétitions, vous devrez souscrire plusieurs abonnements auprès de différents diffuseurs.

Découvrez ici quelles chaînes diffusent les matchs du Bayer Leverkusen.

Bayer Leverkusen : toutes les infos diffusion en un coup d’œil. Qui diffuse les matchs du B04 à la télé et en streaming ?

Suivez le Bayer Leverkusen en direct à la télévision et en streaming en Bundesliga, en Ligue des champions et en Coupe d’Allemagne.

En Bundesliga, Sky et DAZN se partagent les droits cette saison : les matchs du vendredi et les rencontres individuelles du samedi sont diffusés exclusivement sur Sky.

Le streaming de la chaîne payante est accessible sur WOW ainsi que via l’application SkyGo.

Cette saison, DAZN diffuse la Bundesliga, notamment via son service « Conférence ». Le samedi et lors des semaines à matches enchaînés, suivez les rencontres simultanément grâce à la « Conférence Bundesliga ». En outre, la chaîne payante retransmet en direct et en exclusivité les rencontres du dimanche, aussi bien à la télévision qu’en streaming. DAZN propose également la Bundesliga en streaming sur son site ou via l’application DAZN.

La Bundesliga est également diffusée sur les chaînes gratuites. Sat.1 retransmet certains matchs, notamment l’ouverture de la phase aller et de la phase retour, ainsi que la dernière rencontre du vendredi avant la trêve hivernale. Depuis le rachat de Sky, RTL assure également la diffusion de plusieurs rencontres de Bundesliga en clair.

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Pour suivre la Ligue des champions, DAZN diffuse la grande majorité des rencontres du Bayer Leverkusen. La plateforme propose 186 des 203 matchs en direct, au choix en rencontre isolée ou en multiplex.

Amazon Prime Video diffuse également la compétition : chaque mardi, la plateforme propose en direct et en exclusivité un match de haut niveau.

Si le Bayer Leverkusen atteint la finale de la Ligue des champions cette saison, la rencontre sera diffusée en direct et dans son intégralité sur une chaîne gratuite, plus précisément sur ZDF.

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Sky diffuse l’intégralité des rencontres de la Coupe d’Allemagne sur ses chaînes payantes et en streaming, tandis que certaines affiches de chaque tour sont également proposées en clair.

L'ARD et la ZDF sont chargées de la diffusion gratuite de la Coupe d'Allemagne à la télévision.

Bayer Leverkusen : toutes les infos diffusion en un coup d’œil. Qui diffuse les matchs du B04 à la télé et en streaming ? Suivi également en live-ticker sur SPOX.

SPOX suit pour vous certains matchs du Bayer Leverkusen en live-ticker. Vous trouverez les live-tickers des matchs du B04 sur notre page d’accueil. C’est par ici.

Bayer Leverkusen : toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil. Qui diffuse les matchs du B04 en direct à la télévision et en streaming ? Le club en bref.