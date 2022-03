Battu par Salzbourg, le PSG dit au revoir à la Youth League

A Paris, le parfum de l'Europe existe toujours. Et pour le faire perdurer, il faut compter sur les féminines du PSG mais aussi sur les U19. Alors que les joueuses de Didier Ollé-Nicolle ont rendez-vous le 30 mars face au Bayern Munich, les titis affrontaient Salzbourg ce mercredi en quart de finale de la Youth League.

Après 11 secondes de jeu, les jeunes entraînés par Zoumana Camara ouvraient le score. Sur le coup d'envoi, après un jeu à trois, Warren Zaïre Emery envoyait un long ballon vers Bitumazala qui perdait son duel contre Sejskal, avant que Michut ne suive et pousse le ballon dans le but (1-0, 1re).

Le début de match était parfait et la suite presque tout autant. Paris contrôlait en phase défensive, à l'image d'un El Chadaille Bitishiabu vigilant et de Warren Zaïre-Emery en métronome et se procurait les meilleures occasions encore via Michut.

Sur une passe en retrait de Muntu Wa Mungu, sa frappe passait juste au-dessus (12e) et sur un centre de Bodiang sa tête était captée par (31e). Les jeunes parisiens obtenaient d'autres situations et n'en concédaient pas jusqu'à la demi-heure de jeu.

Une erreur d'arbitrage sur l'égalisation

Après une première tête facilement captée par Lavallée (31e), le match basculait sur une erreur d'arbitrage incompréhensible. Accroché par Kemari, Warren Zaïre-Emery perdait le ballon qui revenait sur Diakité. Le jeune attaquant de Salzbourg profitait d'une position avancée de Bitshiabu pour égaliser (1-1, 37e). Dans la foulée, l'arbitre adressait un carton jaune à l'auteur de la faute qui ne comprenait pas lui-même.

Les joueurs de Camara ne s'en remettaient pas et revenaient des vestiaires le nez dans la pelouse, étouffés par des Autrichiens qui mettaient la pression sur les deux milieux défensifs, empêchant de trouver Gassama et Yansané, inexistants. Pour résister à la pression, l'entraîneur parisien passait à trois derrière. Sans effet.

Sans Xavi Simons, Paris manquait d'une touche technique pour résister au pressing et cédait logiquement. Sur un centre de Kemari, Simic devançait Fernandez-Veliz et Mouquet se manquait (2-1). Les U19 ne s'en remettront pas et El Chadaille Bitshiabu concluait une seconde période délicate sur une relance plein axe totalement manqué qui amenait le dernier but adverse (3-1, 90+2e).

Après un parcours magnifique, l'aventure s'arrête là et il faudra désormais compter sur les filles pour que Paris rêve encore d'Europe.