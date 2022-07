Bataille en interne à Chelsea pour Cristiano Ronaldo ?

Après avoir acquis Chelsea, Todd Boehly s'est fixé pour objectif de faire sa première signature de marque sous la forme de Cristiano Ronaldo.

Boehly pense que la signature de Ronaldo serait une déclaration de Chelsea, qui cherche à combler l'écart avec Manchester City et Liverpool.

Après que Ronaldo ait confirmé qu'il souhaitait quitter United, Boehly va maintenant s'entretenir avec l'entraîneur Thomas Tuchel pour voir s'il y a une place pour l'attaquant portugais dans les plans de l'Allemand pour cette saison.

Tuchel souhaite apporter des renforts défensifs, le club ayant perdu Andreas Christensen et Antonio Rudiger.

Les joueurs Cesar Azpilicueta et Marcos Alonso ne seraient pas non plus en reste au club, ce qui signifie que la signature de défenseurs serait logique pour le club.

Les efforts du club pour recruter Jules Kounde (Séville) et Matthijs de Ligt (Juventus) ont également échoué ces dernières semaines. Par conséquent, alors que Ronaldo pourrait être sur le marché, il est impératif que Chelsea règle d'abord ses problèmes défensifs.

Un facteur qui pourrait convaincre Tuchel est le fait que la signature record Romelu Lukaku a quitté le club et que Timo Werner n'a pas répondu aux attentes, donc le club pourrait bénéficier de la signature de Ronaldo.

Le club pourrait donc avoir intérêt à recruter Ronaldo. Mais Tuchel souhaite ajouter Raheem Sterling, de Manchester City, à sa ligne de front.