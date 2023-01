Basile Boli atomise Le Graët

L'ancien défenseur de l'OM ne prend pas de gants face au boss de la FFF.

Noël Le Graët en retrait. Le président de la Fédération française de football, qui enchaîne les polémiques depuis plusieurs mois, ne tiendra donc plus son rôle, Philippe Diallo assurant l'intérim. Le comité exécutif extraordinaire de l'instance a fait ce choix ce mercredi matin, alors que le boss de la 3f enchaîne les polémiques, lui qui n'a paas été raté par Basile Boli.

S'exprimant au micro de Canal+, l'ancien joueur de l'OM est allé droit au but.

"Meme s’il était bourré, même s’il a 100 ans, ce n’est pas possible (de dire ca sur Zidane). Et puis, il gère ça (la FFF) comme une dictature. Lui et tout son Comex doivent partir. Le foot amateur est en danger par rapport à lui. Ce qu’il fait à Sonia Souid, ce n’est possible aussi. Tu ne proposes de champagne à une agent de foot qui vient chez toi. Couche-toi ou tu ne passes pas. Et ce n’est pas la seule malheureusement. C’est inadmissible pour un éducateur. Ca a bouleversé le monde du foot.", a ainsi tonné Boli