Bartina Koeman, épouse de l’ancien sélectionneur Ronald Koeman, est décédée à l’âge de 65 ans

Bartina Koeman, l’épouse de l’ancien sélectionneur Ronald Koeman, est décédée à l’âge de 65 ans. Koeman l’a annoncé mercredi via Instagram. Bartina Koeman souffrait d’une forme chronique de cancer du sein.

« C’est avec une immense tristesse, mais aussi avec une grande fierté et beaucoup d’amour, que nous faisons nos adieux à ma magnifique épouse, à notre maman et grand-mère adorée de tous », écrit Koeman sur Instagram.

Bartina Koeman souffrait d’une forme chronique de cancer du sein. En 2010, un cancer lui avait été diagnostiqué pour la première fois. En 2018, la maladie a de nouveau été détectée. Cinq ans plus tard, il s’est avéré que le cancer était de nouveau présent, cette fois sous une forme chronique.

En 2025, elle s’était confiée ouvertement sur sa maladie dans RTL Boulevard. « J’ai parfois de mauvaises périodes. Mais je suis tout simplement une femme de Groningue très forte, donc je continue », disait-elle alors. « J’ai de beaux enfants, de beaux petits-enfants, un mari formidable. »

Koeman a arrêté après la dernière Coupe du monde comme sélectionneur de l’équipe des Pays-Bas. Les Pays-Bas avaient été éliminés en huitièmes de finale de ce tournoi par le Maroc. Malgré sa propre maladie, Bartina a continué à soutenir son mari durant sa période à la tête de la sélection.

« Mon épouse Bartina m’a, malgré sa propre maladie, soutenu et encouragé chaque jour à terminer mon travail de sélectionneur. Cela témoigne d’une force incroyable », écrit Koeman dans un communiqué.

« Je lui en suis plus reconnaissant que je ne pourrai jamais l’exprimer avec des mots. »