Barré par la concurrence, ce talent à une touche en Belgique

Le Club Bruges KV est entré en discussions avec l’OM pour recruter ce jeune en manque de temps de jeu sur le Vieux Port.

Arrivé à Marseille en juin 2022 en provenance du Havre pour un montant de 5 millions d’euros, Isaak Touré a du mal à s’imposer dans la cité Phocéenne. Sevré de temps de jeu, le jeune défenseur central a fait l’objet d’un prêt à l’Aj Auxerre janvier dernier. Revenu à Marseille cet été, le joueur de 20 ans ne rentre pas forcément dans les plans du nouvel entraîneur marseillais, Marcelino.

Lundi, le Pablo Longoria évoquait sa situation lors d'une conférence de presse. « Concernant Isaak, ce n’est pas à un stade avancé, il y a des conversations, pas seulement avec Lorient, mais aussi avec d’autres clubs. On analyse un peu la situation d’Isaak, spécialement car c’est un joueur avec un potentiel incroyable mais il faut se poser des questions sur sa meilleure utilisation pour son avenir. Il y a une petite conversation entre les clubs, mais si Isaak reste avec nous, on est aussi dans une position confortable car on a seulement 4 défenseurs centraux », a expliqué le président de l’OM.

Isaak Touré dans le viseur du Cercle Bruges

Aux dernières nouvelles, le longiligne défenseur est convoité par plusieurs clubs en France et à l’étranger. Selon RMC, Clermont, Nantes, Metz, Burnley et Anderlecht s'intéresserait à l’ex havrais. Mais la piste la plus sérieuse serait celle menant au Club Bruges KV.A en croire , Sacha Tavolieri, l’actuel 6éme de la Jupiler Pro League souhaite renforcer son secteur défensif avec le recrutement de Touré. L’OM n’est pas contre un éventuel transfert du joueur mais souhaite une vente et non un prêt. Après donc avoir cédé Mattéo Guendouzi à L’AS Rome pour 18 millions d’euros, la formation Phocéenne se frotte encore les mains pour une éventuelle vente de Touré qui serait finalement une bonne opération.

