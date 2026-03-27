Barrages de la Coupe du monde : les matchs et les horaires des finales

Voici les résultats des matchs des barrages de l'UEFA pour la qualification à la Coupe du monde.





Parcours A

Italie - Irlande du Nord 2-0

56' Tonali, 80' Kean

Pays de Galles - Bosnie-Herzégovine 1-1 (2-4 aux tirs au but)

51' James (G), 87' Dzeko (B)





FINALE

Bosnie-Herzégovine - Italie (Zenica, 31 mars à 20h45)

Le vainqueur sera versé dans le Groupe A de la Coupe du monde, qui comprend le Canada, le Qatar et la Suisse.





PARCOURS B





Ukraine - Suède 1-3

6', 51' et pen. Gyokeres (S), 90' + 1 Ponomarenko (U)

Pologne - Albanie 2-1

42' Hoxha (A), 63' Lewandowski (P), 73' Zielinski (P)





FINALE

Suède - Pologne (Solna, 31 mars à 20h45)

Le vainqueur sera versé dans le groupe F de la Coupe du monde, qui comprend les Pays-Bas, le Japon et la Tunisie. -





Turquie - Roumanie 1-0

53' Kadioglu

Slovaquie - Kosovo 3-4

6' Valjent (S), 21' Hozda (K), 45' Haraslin (S), 47' Asllani (K), 60' Muslija (K), 72' Hajrizi (K), 90' + 4 Strelec (S)





FINALE

Kosovo - Turquie (Pristina, 31 mars à 20h45)

Le vainqueur sera versé dans le Groupe D de la Coupe du monde, qui comprend les États-Unis, le Paraguay et l'Australie. -





PARCOURS D





Danemark - Macédoine du Nord 4-0

49' Damsgaard, 58' et 59' Isaksen, 76' Norgaard

République tchèque - Irlande 2-2 (4-3 aux tirs au but)

19' Parrott (I), 23' contre son camp Kovar (I), 27' pen. Schick (R), 86' Krejci (R)





FINALE

République tchèque - Danemark (Prague, 31 mars à 20h45)

Le vainqueur sera versé dans le Groupe A de la Coupe du monde, qui comprend le Mexique, l'Afrique du Sud et la Corée du Sud.